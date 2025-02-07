4 зачіски, які приховають непофарбоване коріння

Відрослі корені – природний процес росту волосся та з’являються вони у кожного з нас, хто фарбує волосся. Проте завдяки правильному догляду та креативному підходу до укладання, можна легко відвернути увагу від помітного відростання.

Незалежно від того, чи регулярно ви відвідуєте салон, чи старанно фарбуєте волосся самостійно, рано чи пізно дивлячись у дзеркало, помічаєте, що корені стали занадто помітними. Саме у такі моменти правильно підібрана зачіска може стати справжнім рятівником, про це розповіло видання Real Simple.

Волосся росте у середньому приблизно на 3 мм на місяць, тому багатьом людям потрібно підправляти зачіску кожні чотири-шість тижнів. Відростання буде помітнішим для тих, чий колір волосся варіюється від темно-коричневого до темно-русявого, особливо якщо ви фарбуєте волосся для приховування сивини.

Об'ємні локони

Створення обʼєму – це один із найкращих способів відвернути увагу від яскравих коренів. У цьому є сенс, коли на голові багато густого, об’ємного волосся, ніхто не зосереджуватиметься лише на маківці.

Якщо ваше волосся природно хвилясте чи кучеряве, підкресліть природну текстуру, використовуйте плойки різного розміру, які створюють неповторні локони у різних напрямках. Такий підхід не тільки додає об’єму, а й надає зачісці виразності. Якщо ж ваше волосся тонке чи пряме, використовуйте спеціальні валики для закріплення волосся та накладки, а потім акуратно зачісуйте його назад.

Використання легкого мусу чи пінки для волосся може надати додатковий об’єм, зробити зачіску ще ефектнішою.

Елегантна скуйовдженість

Як і об’єм, текстура грає важливу роль у маскуванні відростання. Замість того, щоб ваше волосся мало надзвичайно прямий та гладкий вигляд, варто додати нотки неформальності.

Спершу використайте продукти для додання текстури, такі як восковий спрей чи сухий шампунь. Потім зберіть волосся назад у пучок – чим вільніший та трохи "брудніший" вигляд він матиме, тим краще. Для ще легкості створіть бажану текстуру, а потім акуратно відтягніть волосся за допомогою затискача.

Цей стиль ідеально підходить для неформальних зустрічей чи романтичних прогулянок, коли хочеться мати природний та стильний вигляд.

Голландська коса

Коса – класика, яка ніколи не виходить з моди, вона є відмінним засобом для прикриття відрослого волосся. Спробуйте голландські 3D-коси. Вона схожа чимось на французьку косу.

Цей стиль створює ефект густішої коси, відвертає увагу від коріння. Пасма, які переплітаються у косі, можуть створити ілюзію рівномірного та виразнішого кольору волосся, а це особливо важливо для тих, хто фарбує волосся з метою приховування сивини.

Для ефектності можна додати невеликі декоративні елементи – ніжні шпильки чи стрічки, які додадуть зачісці індивідуальності та шарму.

Будь-які аксесуари

Якщо ви не впевнені у власній зачісці, додайте бандану чи шарф. Вони можуть буквально повністю приховати відростання, а також надати вашому образу нотку елегантності чи грайливості.

Аксесуари можуть бути не лише практичним, але й стильним акцентом: косинка для волосся чи пов’язка можуть стати яскравим елементом вашого образу. Хоча це не завжди приховає корені, увага неодмінно буде зосереджена на аксесуарі, а не на самому волосся.

Експериментуйте з різними аксесуарами – від класичних шарфів до сучасних бандан. Таким чином, ви не тільки маскуєте корені, а й додаєте своєму стилю нових барв.

Поради

Використовуйте зволожувальні шампуні та кондиціонери, щоб зберегти волосся здоровим і блискучим. Здорове волосся краще тримає укладання, а натуральний блиск додає впевненості.

Купуйте якісні засоби, які не тільки створюють потрібний ефект, але й захищають волосся від зовнішніх факторів. Наприклад, легкий термозахисний спрей допоможе зберегти текстуру волосся навіть за використання гарячих інструментів.

Незалежно від того, чи оберете ви об'ємні локони, елегантну скуйовдженість або додасте яскраві аксесуари – кожна з цих зачісок допоможе вам зберегти впевненість у собі до наступного фарбування.

Експериментуйте та знаходьте свій унікальний стиль. Адже справжня краса – це не лише зовнішність, а й вміння відчувати себе чудово у будь-якій ситуації.

Ми також писали про те, чому барвисте волосся досі вважається моветоном на робочому місці.

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