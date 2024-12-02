5 способів захистити та зберегти здоровʼя волосся під час сну

Нічний догляд за волоссям має величезне значення для його здоров’я та краси. Певно вам знайома ситуація, коли вранці, підійшовши до дзеркала, ви бачите розпатлані пасма, які стали результатом вашого активного перевертання уві сні, особливо це стосується власниць довгого, кучерявого чи тонкого волосся, яке дуже чутливе до пошкоджень.

Однак видання realsimple розповіло, що існує кілька простих лайфгаків, які допоможуть мінімізувати негативний вплив на волосся та залишити його захищеним і доглянутим.

Чи може наше волосся постраждати під час сну

На жаль, так. Волосся постійно піддається впливу тертя з подушкою, втрачає вологу та плутається через несвідомі рухи під час сну. Особливо вразливими є тонкі, ламкі пасма чи волосся, яке схильне до сухості. До того ж лягати спати з мокрим волоссям — не найкраще рішення. Як і після душу, мокре волосся залишається слабким і схильним до пошкоджень, тому перед сном воно має бути повністю висушеним.

Спробуйте коси чи скручування

Коси та скручування — ідеальний варіант нічної зачіски для кучерявого та хвилястого волосся. Вони допомагають зберегти форму локонів і запобігають сплутуванню. Якщо ви носите нарощене волосся чи коси, легка вільна коса також стане вашим союзником. Перед тим як заплітати волосся, зволожте його за допомогою доглядових засобів і акуратно розчешіть. Це зменшить ризик ламкості та додасть волоссю м’якості.

Використовуйте шовковий чи атласний шарф

Обгорніть волосся шовковим або атласним шарфом перед сном. Це чудовий спосіб зменшити тертя між волоссям і наволочкою, захистивши його структуру. Шовк і атлас створюють рівну поверхню, яка не травмує пасма. Головна перевага цього методу полягає у тому, що він підходить для будь-якого типу волосся — неважливо, розпущене воно чи зібране.

Зав’яжіть волосся у низький пучок або хвіст

Якщо у вас нарощене волосся, низький пучок або хвіст стане найкращим варіантом для захисту. Ця зачіска зберігає ваші пасма, запобігає їхньому сплутуванню та подовжує термін носіння нарощеного волосся. Перед створенням пучка нанесіть кілька крапель олії для волосся, щоб забезпечити зволоження. Однак пам’ятайте, важливо дотримуватися рекомендацій вашого спеціаліста щодо догляду за нарощеним волоссям.

Використовуйте метод "ананаса"

Метод "ананаса" вже давно здобув популярність серед власниць густого та кучерявого волосся. Для цього потрібно зібрати всі пасма на маківці та зав’язати у верхній вузол. Така зачіска захищає локони від розплющування під час сну, зберігає їхню форму та запобігає заплутуванню.

Виберіть шовкову наволочку

Замініть стандартну наволочку на шовкову чи атласну. Така тканина щадить волосся, зменшує тертя та допомагає зберегти природну вологу. Якщо ви хочете ще захистити своє волосся, одягніть на ніч шовкову шапочку. Це ідеальне рішення для тих, хто часто перевертається уві сні.

Спробуйте дотримуватися цих простих порад і ви зможете прокидатися з рівним, здоровим волоссям. Незалежно від типу волосся, нічний догляд є важливою частиною вашої рутини, яка допоможе зберегти його красу та міцність.

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