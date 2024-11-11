Наймодніші кольори волосся цього сезону: 6 цікавих відтінків

Якщо ви хочете додати нові нотки до свого образу, цей сезон пропонує цікаві та яскраві відтінки, які будуть ідеально гармоніювати з вашим зимовим настроєм.

З наближенням святкового сезону саме час змінити колір волосся та створити атмосферу затишку й розкоші. Видання Stylist розповіло про шість трендових відтінків цієї зими, які нададуть вашому образу свіжого та сучасного вигляду.

Темний мокко

Погодьтеся, немає нічого кращого за чашку гарячого шоколаду в холодний зимовий вечір. А тепер уявіть, що цей колір може надихнути вас на новий відтінок волосся. Темний мокко — насичений та глибокий колір, який ідеально підходить для зими. Він має нейтральний підтекст, який поєднує в собі різні відтінки коричневого, що надає волоссю об'ємності та багатошаровості. На відміну від класичних коричневих відтінків, мокко має універсальну нейтральність, яка пасує майже кожному відтінку шкіри. До того ж цей колір можна комбінувати з кремовими, сріблястими чи приглушеними нейтральними відтінками, створюючи відчуття розкоші.

Яскравий малиновий

Зима — це час для яскравих експериментів і, звісно ж, серед трендових відтінків з'являється насичений червоний. Цього сезону малиновий — новий фаворит серед яскравих кольорів для волосся. Він нагадує глибокий, розкішний відтінок стиглих вишень і додає образу особливого акценту. Надзвичайно ефектний вигляд цей колір має на довгих хвилястих пасмах, адже глянсові відблиски надають малиновому відтінку додаткового сяйва та грайливості. Яскравий малиновий колір підходить тим, хто хоче виділитися та випромінювати пристрасть, адже такий відтінок неодмінно приверне увагу та підкреслить індивідуальність.

Перлинний блонд

Блондинки також не залишилися без особливих відтінків, які зможуть підкорити зимові тренди. Перлинний блонд — ідеальний відтінок для тих, хто хоче залишити світле волосся, не відходячи від холодного зимового настрою. Натхненний ніжним перламутром устричної раковини, цей відтінок має ледве помітний блиск, який нагадує сніг, що випромінює перламутрове сяйво під сонячними променями. Такий скандинавський стиль ідеально поєднується з холодним відтінком шкіри, додаючи образу легкості та романтичності. Перлинний блонд — не просто платина, це грайливий, сяйливий колір, який створить ефект свіжості та підкреслить вашу ніжність.

Кораловий

Якщо зима здається вам похмурою та ви хочете додати більше кольору, кораловий — саме той відтінок, який зможе створити теплу атмосферу навіть у холодний ранок. Цей колір — поєднання персикових та легких помаранчевих тонів, які додають волоссю м'якого рум'янцю. Він не надто яскравий, але з легким ефектом градієнта, який має природний та гармонійний вигляд. Кораловий підходить тим, хто хоче створити образ, наповнений теплом і затишком, але водночас не готовий на яскравий червоний. Це чудовий вибір для тих, хто вперше хоче спробувати щось більш тепле та незвичне.

Яскрава лисиця

Червоні відтінки завжди були у тренді на зимовий період, але цього сезону обирайте більш стримані та приглушені варіанти, як-от яскрава лисиця. Цей відтінок відрізняється від звичних мідних або яскраво-червоних тонів своїм делікатним виглядом, що створює ефект старовинної латуні, нагрітої на вогні. Такий колір — це змішання мідного та червоного, а створений відтінок нагадує глибокі, теплі кольори осіннього лісу. Колір менш невибагливий у догляді, ніж яскравіші червоні відтінки, що робить його ідеальним для тих, хто цінує природність і хоче додати своєму образу трохи таємничості та шарму.

Позолочений блонд

Позолочений блонд — це ніжний, м'який відтінок блонду, який поєднує у собі теплі відтінки ванілі та меду. Він не такий жовтий, як традиційний золотистий, тому має природніший вигляд і підходить для будь-якого типу шкіри. Позолочений блонд — відтінок, який надає волоссю м'якості та елегантності, нагадуючи про м'яке світло зимового ранку. Для тих, хто хоче додати тепла своєму образу, але не готовий на кардинальні зміни, цей відтінок стане ідеальним рішенням.

Зима — ідеальний час для експериментів. Незалежно від того, чи ви обираєте яскравий малиновий, розкішний мокко чи ніжний позолочений блонд, кожен із цих відтінків додасть вашому образу унікальності. Ці кольори не лише підкреслять індивідуальність, але й допоможуть вам відчувати себе чудово за будь-якої погоди.

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