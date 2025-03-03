6 зачісок із пучком на будь-яку довжину волосся

Немає нічого витонченішого та водночас невимушеного, ніж зачіска з пучком. Це трендове укладання, личить усім із різними типами волосся та легко виконується власноруч. Проте, щоб ваш пучок мав не тільки природний, а й стильний вигляд, треба знати кілька секретів.

Видання RealSimple розповіло, що найкраще перед створенням пучка надати волоссю текстуру за допомогою праски чи плойки. Можна також використати ці інструменти наприкінці, щоб додати хвиль та вигинів навколо обличчя та на потилиці. Ці деталі роблять пучок унікальним, тож не бійтеся випускати деякі пасма випущеними.

Класичний безладний пучок

Ця зачіска ідеально пасує для другого дня після миття волосся. Спочатку розчешіть волосся гребінцем із широкими зубцями, нанесіть трохи олії на кінчики та освіжіть коріння сухим шампунем для об’єму.

Зберіть волосся у високий хвіст, не намагаючись зробити його ідеально гладким, і закріпіть гумкою. За допомогою плойки додайте легких хвиль навколо обличчя. Потім розділіть хвіст на дві частини, скрутіть їх між собою та оберніть навколо основи, закріпіть шпильками. Розправте пучок для об’єму та зафіксуйте спреєм легкої фіксації.

Недбалий низький пучок

Для створення вузла зберіть волосся у хвіст, але залиште кілька пасом навколо обличчя для природності. Розділіть хвіст на дві частини, закрутіть їх разом і оберніть навколо основи, закріпіть шпильками. Щоб зачіска мала повітряніший вигляд, трохи послабте пучок. Ще можна розділити волосся на проділ і зібрати його на потилиці та повторіть ті ж кроки. Завершіть образ шовковою стрічкою чи елегантним шарфом для додаткового акценту.

Подвійний пучок для короткого волосся

Навіть власниці короткого волосся можуть створити стильну зачіску з пучком. Нанесіть сухий шампунь або текстурний спрей на середню довжину волосся. Зберіть якомога більше волосся у два невеликі хвостики на маківці та зробіть мініпучки. За допомогою шпильок акуратно розправте пасма, щоб надати їм об’єму. Ця зачіска додає грайливості та мати чудовий вигляд у будь-якій ситуації.

Безладний низький чи високий пучок із косою

Розділіть волосся на проділ і заплетіть невелику косу, вплітаючи стрічку чи шовковий шарф. Потім загорніть косу навколо основи хвоста, формуючи пучок, і закріпіть шпильками. Ця зачіска додає образу романтичності та особливо личить власницям довгого волосся.

Високий пучок

Розділіть волосся на проділ, залиште два товсті пасма біля обличчя. Решту волосся зберіть у високий хвіст, скрутіть у пучок і закріпіть шпильками. Потім м’яко відведіть передні пасма назад, закріпивши їх під основою хвоста. Ця зачіска має водночас стильний та невимушений вигляд.

Пучок із чубчиком

Для цієї зачіски зберіть волосся у низький пучок, залиште чубчик або кілька коротких пасом попереду. Закрутіть хвіст у джгут і сформуйте пучок, трохи розпушивши його для природного ефекту. Використовуйте фіксатор або віск для волосся, щоб надати чубчику бажану форму та зафіксувати укладку.

Зачіски з пучком — це стильний, універсальний та легкий у виконанні варіант для будь-якої довжини волосся. Незалежно від того, чи ви обираєте класичний безладний пучок, грайливі подвійні вузлики чи романтичну зачіску з косами, ви завжди матимете елегантний та модний вигляд. Експериментуйте, додавайте аксесуари та насолоджуйтеся бездоганним образом.

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