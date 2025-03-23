7 цікавих зачісок з пучками: обирайте свій варіант

Зачіска у вигляді пучка — це дійсно зручно та стильно. Вона пасує до будь-якого образу, чи то діловий стиль, спортивний лук або ж вечірній вихід.

А найголовніше — її можна зробити за лічені хвилини. Видання Real Simple розповіло про сім стильних варіантів, які допоможуть урізноманітнити ваш образ.

Витончений пучок

Цей варіант відсилає нас до епохи 2000-х: пасма, які обрамляють обличчя, додають легкості та грайливості. Волосся туго зібране у пучок на центральній частині потилиці, а кілька передніх пасом залишаються вільними для романтичного ефекту.

Пучок зі шпильками

Блискучі шпильки — чудовий спосіб урізноманітнити класичний пучок. Перли, кристали чи витончені аксесуари миттєво додають елегантності. Просто прикрасьте зачіску і вона заграє новими барвами.

Пучок із хустиною

Для стильного вигляду достатньо зав'язати улюблену хустину навколо основи пучка. Ви можете залишити її кінці вільними, сховати чи зав'язати у бант. Такий варіант ідеально підходить для літніх прогулянок чи романтичних побачень.

Балетний пучок

Цей варіант створює витончене враження. Волосся ідеально пригладжене та зібране на маківці, це додає класичного стилю. Доповнити образ можна тонкою пов’язкою чи елегантним макіяжем у стилі мінімалізм.

Заплетений спортивний пучок

Ідеальна зачіска для тренувань або активного способу життя. Французька коса на маківці плавно переходить у пучок і фіксує волосся. Зачіска має стильний вигляд і гарантує комфорт під час фізичних навантажень.

Елегантний пучок

Цей класичний пучок додає вишуканості та доречний як для повсякденного носіння, так і для урочистих подій. Волосся збирається у гладкий низький хвіст, потім закручується всередину, створюється об’ємний м'який ефект. Щоб досягти ідеальної гладкості, використовуйте щітку з натуральною щетиною та краплю олії.

Недбалий пучок

Якщо вам більше до вподоби природність, спробуйте розслаблений варіант. Легке збирання волосся в недбалий пучок по центру потилиці створює невимушений, стильний вигляд. Закріпіть зачіску крабиком або шпильками — і ви готові до виходу.

Який би варіант ви не обрали, пучок завжди залишатиметься однією з найзручніших та найелегантніших зачісок. Спробуйте різні варіації та знайдіть свою ідеальну.

Ми також писали про те, як зробити красивий пучок менш ніж за хвилину.

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