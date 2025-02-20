7 речей, які ви маєте зробити одразу після фарбування волосся

Фарбування волосся – це не просто зміна іміджу, а й відповідальність за подальший догляд. Коли ви виходите із салону з ідеальним кольором і блиском, важливо знати, як зберегти цей ефект якомога довше.

Видання RealSimple поділилося рекомендаціями, які допоможуть вам подовжити життя вашого відтінку. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися яскравістю та здоров’ям свого волосся значно довше.

Уникайте миття волосся протягом 48 годин

Перший та один із найважливіших моментів після фарбування – це дати волоссю час на "закріплення" кольору. Не мийте волосся принаймні 48 годин після фарбування. Це допомагає пігменту глибше проникнути у структуру волосся та закріпитися. Якщо ви поспішите змити його раніше, є ризик передчасного вимивання кольору. Особливо слід уникати контакту волосся з гарячою водою, басейнами та гарячими ваннами, адже вони можуть прискорити вицвітання.

Обмежте частоту миття голови

Навіть стійка фарба для волосся поступово тьмяніє, а часте миття лише прискорює цей процес. Рекомендується мити голову не частіше двох-трьох разів на тиждень. Крім того, варто використовувати мінімальну кількість шампуню, адже агресивні мийні компоненти можуть швидко вимити пігмент. Якщо ваше волосся швидко стає жирним, можна використовувати сухий шампунь для збереження свіжості між миттями.

Використовуйте шампунь високої якості

Одна з найпоширеніших помилок у догляді за фарбованим волоссям – використання невідповідного шампуню. Рекомендується вибирати засоби без сульфатів, адже вони дбайливо очищають волосся та не вимивають колір. Фарбоване волосся потребує додаткового живлення та зволоження. Тому краще використовувати шампунь зі зволожувальними компонентами, який допоможе зберегти насиченість кольору та зробить волосся м'яким і блискучим.

Завжди змивайте волосся холодною водою

Температура води також відіграє велику роль у догляді за фарбованим волоссям. Гаряча вода відкриває кутикулу волосся, а це призводить до швидкого вицвітання пігменту. Краще мити голову прохолодною чи навіть холодною водою – це допоможе зберегти колір яскравим, а волосся зволоженим і гладеньким.

Захищайте волосся від сонця

Сонячні промені здатні завдати серйозної шкоди не тільки шкірі, а й волоссю. Вони сприяють швидкому вигорянню кольору та виснаженню структури волосся. Якщо ви часто перебуваєте на сонці, обов’язково носіть капелюхи, використовуйте спреї з UV-захистом і намагайтеся триматися у тіні. Це не лише збереже насиченість відтінку, а й захистить волосся від сухості та ламкості.

Використовуйте термозахист перед укладанням

Фарбоване волосся схильне до пошкоджень, тому слід максимально зменшити термічний вплив. Використання фену, плойки чи випрямляча без спеціального термозахисту може призвести до ламкості та втрати кольору. Краще наносити термозахисний засіб перед кожним використанням гарячих приладів – це створить захисний бар’єр між волоссям та високими температурами, допоможе зберегти колір і природну вологу волосся.

Заплануйте тонізувальну процедуру

Навіть за правильного догляду колір волосся з часом втрачає свою інтенсивність. Один із найкращих способів зберегти його яскравість – це періодичні тонувальні процедури. Тонери допомагають нейтралізувати небажані відтінки, додають блиску та роблять колір глибшим і насиченішим. Найкраще виконувати таку процедуру через кілька тижнів після основного фарбування, щоб підтримувати свіжість відтінку.

Фарбування волосся – це не лише миттєве перетворення, а й важливий догляд надалі. Дотримуючись цих простих, але ефективних порад, ви зможете зберегти свій ідеальний колір, зробити волосся здоровішим і подовжити його сяйво на довгий час.

Ми також писали про знаменитостей, які обирають природну сивину.

Читайте також: