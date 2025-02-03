7 зачісок, які зроблять тонке чи рідке волосся обʼємнішим на вигляд

Для багатьох жінок боротьба з тонким або рідким волоссям – це щоденний виклик. Однак правильна зачіска може створити враження обʼємного волосся, яке тішить око та дарує впевненість у собі.

Видання Real Simple поділилося сімома ідеями для зачісок, які здатні трансформувати ваш вигляд, не вимагаючи радикальної зміни стилю.

Перед тим, як зануритися у світ різноманітних зачісок, варто запамʼятати кілька важливих моментів. По-перше, уникайте зачісок із надмірним натягом, адже вони можуть не лише послабити волосся, але й сприяти його випадінню. Хай волосся буде розпущеним і надайте перевагу легким, невимушеним укладанням.

По-друге, варто пам’ятати, що ілюзія обʼєму – це ваш найкращий союзник. Способи, як-от легка завивка чи м’яке укладання назад, разом із використанням сухого шампуню чи спрею, який надає волоссю текстури, допоможуть створити ефект густоти, особливо біля коренів та маківки. Правильне використання текстури може зробити волосся набагато обʼємнішим, ніж воно є насправді.

Вільний низький хвіст

Ця зачіска – ідеальний вибір для тих, хто прагне додати текстури своєму волоссю. За допомогою великої плойки створіть м’які хвилі від середини до кінчиків. Перш ніж акуратно затягнути волосся на потилиці, зачешіть верхню частину щіткою-гребінцем. Щоб створити додатковий обʼєм, можна трохи розпушити кінський хвіст. Обов’язково залиште декілька пасм, які будуть обрамляти обличчя, адже це зробить образ ніжним та особливим.

Коса "Halo" (довкола голови)

Цей стиль створює ефект драматичності, приховує тонкі ділянки волосся, які зазвичай помітні навколо лінії росту. Хоч технічно цей образ потребує трохи більше зусиль, його можна легко освоїти, якщо дотримуватись рекомендацій. Ідеально підходить для другого дня після миття голови, коли волосся трохи текстуроване. Нанесіть сухий шампунь на коріння та використовуйте спрей. Розділіть волосся збоку та заплетіть французьку косу, починаючи від лінії росту, яка простягається вниз по бічній частині голови. Тримайте косу вільною, щоб не тягнути тендітні пасма навколо скронь. Потім перехрестіть коси на потилиці, закріпіть шпильками та, за бажанням, акуратно розтягніть кожну косицю для додаткового обʼєму.

Французький твіст ("Черепашка")

Почніть із легкого завивання волосся, щоб надати йому природну текстуру. Акуратно зачешіть назад лише коріння, використовуйте щітку-гребінець, а потім зберіть волосся на потилиці по центру. Закрутіть кінці вгору, сформуйте вертикальний валик, що простягається від потилиці до маківки. Закріпіть укладання, а потім обережно потягніть пасма з обох боків – цей простий трюк робить твіст обʼємнішим.

Обʼємний пучок

Якщо ви хочете спробувати щось нове, зверніть увагу на трендовий обʼємний пучок. Використовуйте велику плойку для створення хвиль від коренів до кінчиків, а потім розпиліть спрей, який текстурує волосся. Зробіть вільний хвіст на потилиці та акуратно зачешіть назад. Загорніть волосся у круглу форму мов бублик і заколіть над лінією волосся. Якщо деякі пасма випадуть – не переймайтеся, адже саме це й створює бажаний ефект природної, трохи неформальної укладки.

Високий пучок

Цей стиль підходить для створення легкого, але водночас обʼємного образу. Накрутіть волосся великою плойкою, щоб надати йому форму, а потім сформуйте вільний пучок на маківці. Залиште декілька пасм, які м’яко обрамлятимуть ваше обличчя, щоб створити ефект руху та додаткового об'єму. Після нанесіть спрей, який текстурує волосся та оберніть його навколо основи хвостика для надійного закріплення.

"Мальвінка"

Цей стиль чудово підійде для тих, хто хоче надати тонкому волоссю обʼємний вигляд. За допомогою мусу для збільшення обʼєму та дифузора додайте своєму волоссю обʼєму, підніміть його та структуруйте. Можна використати спеціальний валик на липучці, щоб волосся гарно трималося, також використовуйте красиві шпильки та пуф для створення ефекту легкого, повітряного укладання.

Фальшивий Боб

Остання зачіска у списку – ідеальне рішення для тих, хто хоче подвоїти візуальний обʼєм свого волосся. Спробуйте техніку штучного бобу: спочатку розділіть волосся навпіл, потім закріпіть його у два низьких хвостики. Закрутіть кінці вгору за допомогою U-подібних шпильок, щоб надати волоссю додаткову текстуру та обʼєм. Завершіть образ і додайте кілька звичайних шпильок для надійного фіксування та витягніть декілька пасм, які будуть обрамляти обличчя. Результат – максимально об'ємний, стильний та сучасний вигляд без необхідності кардинально змінювати стрижку.

Незалежно від того, чи обираєте ви хвіст, романтичну косу чи стильний фальшивий боб – правильна зачіска може значно вплинути на сприйняття вашого волосся та образу в цілому. Головне – памʼятайте про правильний догляд, використовуйте засоби для надання текстури та обʼєму, і не бійтеся експериментувати.

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