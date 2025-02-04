7 знаменитостей, які обирають природну сивину

Сьогодні сивина — це більше, ніж просто природний процес, це стильний вибір, який говорить про впевненість та самоприйняття.

Видання Real Simple розповіло про сім знаменитостей, які з гордістю демонструють своє сріблясте волосся та змушують нас переглянути ставлення до природного старіння.

З віком сиве волосся з’являється у багатьох жінок. До 50 років приблизно у половини жінок принаймні 50% волосся стає сивим. Деякі вирішують його фарбувати, інші ж із задоволенням приймають зміни.

Визнання різноманітності стандартів краси змушує індустрію моди та догляду приділяти більше уваги сивому волоссю як природній та красивій рисі. Дедалі більше знаменитостей підтримують цей тренд і надихають жінок по всьому світу приймати свою природну красу.

Якщо ви теж вирішили відмовитися від фарбування, варто пам’ятати кілька важливих моментів. По-перше, стиль має значення: укладене, доглянуте волосся має вишуканий вигляд, тому розпатлані пасма можуть не створювати бажаного ефекту. Чіткі локони, пряме волосся чи об’ємне укладання підкреслять красу сивини. По-друге, догляд є ключовим: сиве волосся може набувати жовтуватого відтінку, тому варто раз на два тижні використовувати фіолетовий шампунь. Також можна кожні два місяці використовувати прозорий блиск для волосся, щоб зберегти блиск і свіжість сріблястих пасом.

Даян Кітон

Даян Кітон / Фото: Associated Press

Акторка додає світлі відблиски, щоб зробити сивину виразнішою. Це чудовий спосіб урізноманітнити колір, особливо якщо сивина з’являється нерівномірно. Багато людей починають сивіти з передньої частини голови, тоді як задня залишається темнішою. Відблиски, як у Кітон, допомагають збалансувати колір і створюють гармонійний образ.

Гіларі Бертон

Гіларі Бертон / Фото: Associated Press

Доказ того, що сивина може бути стильною у будь-якому віці. Бертон обрала унікальний підхід, залишивши природний сірий колір біля коріння та зберігши світлі відтінки на кінчиках. Такий ефект має свіжий та невимушений вигляд.

Енді Макдавелл

Енді Макдавелл / Фото: Getty Images

Сивина акторки має стильний "перцевий" ефект, який додає її образу глибини. Графітові відтінки, які допомагають розбавити сивину, пасують для будь-якого тону шкіри. Це ідеальний вибір для тих, хто тільки починає відрощувати сивину та не хоче мати тьмяний вигляд.

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Якщо ви хочете вразити всіх, стрижка піксі, як у Клоуз, – чудовий вибір. Коротке волосся додає драматичності та водночас має елегантний та сучасний вигляд. Це відмінний варіант для тих, хто не боїться змін.

Гелен Міррен

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Міррен є прикладом витонченого та стильного вигляду. Її платиново-сірий відтінок має неймовірно елегантний вигляд, проте для його досягнення потрібно повністю освітлити волосся та ретельно доглядати за ним. Цей відтінок особливо пасує людям зі світлою шкірою.

Меріл Стріп

Меріл Стріп / Фото: Associated Press

Акторка вдало поєднує сиве волосся зі світлими пасмами, створює м’який та природний перехід кольору. Щоб уникнути небажаного жовтого відтінку, важливо використовувати фіолетовий шампунь. Якщо у вас ще залишився колір від фарбування, кілька тонких світлих відблисків допоможуть створити ефектний природний вигляд.

Джеймі Лі Кертіс

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Кертіс є іконою стилю серед жінок, які приймають свою природну сивину. Вона демонструє, що найкращий спосіб перейти до сивого волосся — дати йому відрости та зробити стильну коротку стрижку. Це дозволяє уникнути постійних відвідувань салону та складного догляду.

Прийняти природну сивину – це не тільки тренд, а й спосіб заявити про себе. Доглянуті сріблясті пасма мають неймовірно ефектний вигляд та додають впевненості. Незалежно від того, який стиль ви оберете – коротку стрижку чи платиново-сірий відтінок – головне, щоб ви почувалися комфортно та впевнено у своєму образі.

Ми такоє писали про те, як перейти до природного сивого волосся.

Читайте також: