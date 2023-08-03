8 акторок із волоссям срібного кольору: як укладати сивину і як за нею доглядати

Дедалі більше голівудських актрис відмовляються від практики зафарбовування сивини та обирають природність. Їхні розкішні сріблясті локони сяють на червоних доріжках, демонструючи оточенню, що сивина — це не тільки природно, а й красиво.

Насправді сивина може запропонувати антивікові переваги, вважає Майк Петріцці, знаменитий колорист Нью-Йорка. Він розповів Womans World як знаменитості доглядають своїх сивих шевелюр.

Яскравість сріблястого відтінку, на думку колориста, надає волоссю додатковий блиск, завдяки чому тонші локони здаються густішими. А ті, хто віддає перевагу суміші солі і перцю, також отримують ефект додатково об'єму, оскільки контраст між світлими і темними пасмами забезпечує глибину та ілюзію більш пишної гриви.

І переваги не обмежуються тільки волоссям, як вважає Петріцці, яскравий відтінок відбиває світло на шкіру, пожвавлюючи колір обличчя, додаючи їй сяйва.

Просто погляньте на групу сивих красунь нижче, щоб усвідомити, що ви можете бути чудовою і незістареною з сивими локонами.

Гелен Міррен, 78 років

Хелен Міррен / Фото: Associated Press

У вас сріблясті пасма, як у Міррен? Щоб волосся мало свіжий вигляд, щотижня ополіскуйте його яблучним оцтом. Оцтова кислота, що міститься в ньому, розчиняє скупчені на волосяному стрижні продукти, які притупляють колір, підсилюючи яскравість і надаючи світловідбивний блиск, завдяки якому локони мають повний, здоровий і блискучий вигляд.

Рецепт

Змішайте 1 склянку яблучного оцту з 1 склянкою води, налийте на вологе волосся і залиште на 10 хвилин, потім змийте.

Рита Морено, 91 рік

Рита Морено / Фото: Associated Press

Важко повірити, що актрисі 91 рік. Один із способів, яким вона зберігає своє сиве волосся гладким, — це об'ємна зачіска. Щоб створити схожий образ, нанесіть на вологе волосся від коренів до кінчиків мус для об'єму. Потім висушіть феном окремі пасма за допомогою круглої щітки, витягаючи їх вгору та назовні біля кореня для додаткового об'єму. Коли волосся повністю висохне, зробіть глибокий бічний проділ і закріпіть лаком для волосся.

Джеймі Лі Кертіс, 64 роки

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

64-річна актриса демонструє гарне поєднання потужного, але жіночного образу зі своєю фірмовою стрижкою піксі. Щоб досягти такого ж відтінку сивини, колорист рекомендує використовувати фільтр для душу з вітаміном С, щоб запобігти накопиченню жорсткої води, яке може знебарвити сірий колір. Бонус: вітамін С закупорює кутикулу волосся, надаючи йому блиску і запобігаючи пухнастості.

Даян Кітон, 77 років

Дайан Кітон / Фото: Associated Press

У 77 років фірмові локони актриси мають кращий, ніж будь-коли, вигляд у світло-сріблястому відтінку. Це світла версія волосся з сіллю та перцем, як каже Петріцці, яка надає йому об'єму та руху завдяки додатковим тонам яскравого блонду та срібла.

Гленн Клоуз, 76 років

Глен Клоуз / Фото: Getty Images

У 76 років актриса явно не поспішає зафарбовувати свій чудовий природний білий відтінок. Вона підтримує свою природну кучеряву текстуру, яка надає сивому волоссю жіночності. Відтворити кучері Глен можна так: нанесіть крем для посилення локонів на вологе волосся від коренів до кінчиків. Потім, використовуючи насадку-дифузор, висушіть волосся, одночасно обережно стискаючи від кінчиків до коріння вільною рукою. Продовжуйте, поки все волосся не буде висушене і завите.

Джейн Фонда, 85 років

Джейн Фонду / Фото: Associated Press

Сліпучий колір волосся Джейн Фонди — не єдине, що робить її молодшою, її зачіска також кидає виклик віку. Це тому, що стрижка боб, красиво обрамляє риси обличчя, у той час як асиметричний чубчик приховує будь-яке порідіння вздовж лінії росту волосся або біля скронь. Для аналогічної стрижки попросіть у свого стиліста боб довжиною до підборіддя з тонким чубчиком, що ковзає бровами, і складеними градувальними шарами по всій довжині.

Енді Макдавелл, 65 років

Фото: Associated Press

Ще одна актриса із зіркових членів клубу сивого волосся — 65-річна жінка, яка сказала, що сивина змусила її почуватися сильною. Метод, щоб зберегти свій чудовий стиль, актриса описала Vogue: "Я використовую багато фіолетових кондиціонерів, щоб волосся мало сріблястий вигляд, і це дивно, як воно працює".

Елізабет Макговерн, 62 роки

Елізабет Макговерн / Фото: Getty Images

62-річна зірка "Аббатства Даунтон" теж обирає сивину. Елізабет — доказ того, що з сивим волоссям можна повеселитися і зробити з нього красиву зачіску.

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