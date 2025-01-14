8 простих і корисних порад у догляді за нігтями

Гарні та здорові нігті можуть стати справжньою окрасою, додати впевненості та підкреслити ваш стиль, незалежно від того, чи фарбуєте ви їх, чи залишаєте натуральними.

Досягнення такого результату потребує правильного догляду та відмови від шкідливих звичок. Як забезпечити нігтям здоровий вигляд і міцність, розповіло видання Real Simple. Вони надали цікаві пораді, які допоможуть вам назавжди позбутися сухих і ламких нігтів, зберегти їхню природну красу та здоров'я.

Зволоження

Секрет здорових нігтів криється у регулярному зволоженні. Сухі та ламкі нігті часто виникають через брак вологи, тому приділяйте їм увагу, наносячи крем для рук. Під час процедури окремо обробляйте нігті та кутикулу. На ринку доступно безліч зволожувальних засобів, але результат залежить не стільки від бренду продукту, скільки від регулярності догляду.

Дбайте про кутикулу

Кутикула виконує захисну функцію, тому її не слід обрізати чи відсовувати. Кутикула — це природний бар’єр, що захищає ваші нігті від інфекцій. Якщо кутикула пошкоджена, це може призвести до проблем із ростом нігтів та інфекцій. Регулярно зволожуйте кутикулу кремами чи спеціальними оліями, щоб запобігти її пересиханню та тріщинам.

Мінімізуйте контакт із водою

Надмірний контакт нігтів із водою послаблює їхню структуру. Це стосується як домашнього миття посуду, так і замочування рук перед манікюром. Ніготь — це губка, яка вбирає воду в 1000 разів швидше за шкіру. Волога може руйнувати клітини нігтя, тому під час хатніх робіт носіть рукавички.

Будьте обережні з інструментами

Не використовуйте нігті як інструменти для відкриття пляшок або коробок. Крім того, ніколи не копайтеся під нігтями гострими предметами, такими як пилочки. Це може пошкодити основу нігтя, відкрити доступ до інфекцій та спричинити ламкість.

Доглядайте за нігтями, як за волоссям

Нігті та волосся мають одну спільну рису: вони складаються з кератину. Тому правила догляду подібні. Зволожуйте та захищайте нігті від агресивного впливу лаків і засобів для зняття лаку. Наносьте олію для кутикули так само як ви використовуєте кондиціонер для волосся.

Захищайте нігті взимку

Холодна погода негативно впливає на стан нігтів і призводить до їхньої ламкості. Температурні перепади між теплим приміщенням і морозним повітрям викликають розширення та стиснення клітин, а це сприяє утворенню тріщин. Носіть рукавички та не забувайте про зволоження.

Використовуйте правильні засоби

Пилки для нігтів: замініть старі наждачні пилки на скляні чи кришталеві, які запобігають мікропошкодженням.

Засоби для зняття лаку: використовуйте безацетонові варіанти, які зменшують шкоду.

Щітки для нігтів: обирайте м'які щітки для очищення під нігтями, щоб уникнути травмування.

Терпіння — запорука успіху

Нігтям потрібен час, щоб відновитися. Якщо вони ламкі чи часто ламаються, стрижіть їх коротше, поки структура не зміцніє. Здорові звички та регулярний догляд створять міцну основу для подальшого росту.

Якщо ви будете дотримуватися цих порад, ви зможете насолоджуватися здоровими та міцними нігтями, які стануть вашою гордістю та джерелом натхнення для догляду за собою.

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