219
2 хв

90-ті повернулися на червоний хідник цьогорічного "Оскара" — ретростиль, який підкорив Голлівуд

Від бобів до піксі та об’ємних локонів — 90-ті зробили камбек на червоний хідник “Оскара” 2026 року. Голлівудські зірки оживили улюблений ретростиль, а стилісти довели, що класика завжди актуальна.

Станіслава Бондаренко
Теяна Тейлор / © Associated Press

Мода на 90-ті не обмежується одягом та аксесуарами, вона захопила й зачіски. На цьогорічному «Оскарі» ми побачили, як знаменитості демонстрували культові стрижки минулого століття — від піксі та біксі до об’ємних супермодельних локонів. Про це розповіло видання NewBeauty.

Цей стиль не лише ностальгічний, а й неймовірно універсальний та має фантастичний вигляд як на червоній доріжці, так і в повсякденному житті.

Піксі та біксі

Грейсі Абрамс

Грейсі Абрамс / © Associated Press

Співачка вразила своїм біксі, а саме химерним поєднанням боба та піксі з модним боковим проділом. Цей стиль був популярний у 90-х у Мег Раян та Кемерон Діас і знову має сучасний вигляд.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Співачка продемонструвала хвилястий піксі — зачіску, яка нагадує образ Геллі Беррі, який та використовувала у 90-х та на «Оскарі» 2002 року.

Зендея та Роберт Паттінсон / © Associated Press

Акторка приміряла біксі з гладкою текстурою, створену за допомогою круглої щітки, фена та продуктів для сяйва й фіксації.

Боб у стилі 90-х

Емма Стоун / © Associated Press

Акторка обрала фліп-боб із середни 90-х, схожий на зачіску Калісти Флокгарт. Легкі пасма та м’який колір волосся створили романтичний і грайливий ефект.

Реджина Голл / © Associated Press

Акторка обрала класичний боб супермоделей 90-х. Структурована зачіска ідеально поєднувалася з її асиметричною сукнею.

Зої Дойч / © Associated Press

Зої обрала мінімалістичний глянцевий боб — гладкий, полірований і сучасний, з легким внутрішнім завиванням кінців.

Об’ємні локони супермоделей

Даніель Брукс / © Associated Press

Актриса з’явилася з великим об’ємом і трохи розпатланими локонами — класичний «вау-ефект, який асоціюється з червоною доріжкою 90-х.

Кеті Бейтс / © Associated Press

Акторка продемонструвала «вітрові» сріблясті локони, які нагадують голлівудських зірок 90-х. Об’єм, динаміка та боковий чубчик створюють відчуття легкості.

Обʼємні кучері

Еліс Карвалью / © Associated Press

Акторка здивувала об’ємними натуральними локонами, які повертають нас до ери Лізи Боне та Джулії Робертс.

Одеса Адлон / © Associated Press

Зірка показала фірмові темні локони в шегі-стилі, та незалежно від того, перука це чи власне волосся, результат має природний та яскравий вигляд.

«Оскар» 2026 року показав, що 90-ті повертаються у наше життя. Піксі, біксі, боби та об’ємні локони доводять, що класика завжди актуальна. Ці образи легко адаптувати під сучасний стиль і їх легко повторити вдома за допомогою фена, праски та улюблених засобів для волосся.

