Теяна Тейлор

Реклама

Мода на 90-ті не обмежується одягом та аксесуарами, вона захопила й зачіски. На цьогорічному «Оскарі» ми побачили, як знаменитості демонстрували культові стрижки минулого століття — від піксі та біксі до об’ємних супермодельних локонів. Про це розповіло видання NewBeauty.

Цей стиль не лише ностальгічний, а й неймовірно універсальний та має фантастичний вигляд як на червоній доріжці, так і в повсякденному житті.

Піксі та біксі

Грейсі Абрамс

Співачка вразила своїм біксі, а саме химерним поєднанням боба та піксі з модним боковим проділом. Цей стиль був популярний у 90-х у Мег Раян та Кемерон Діас і знову має сучасний вигляд.

Реклама

Теяна Тейлор

Співачка продемонструвала хвилястий піксі — зачіску, яка нагадує образ Геллі Беррі, який та використовувала у 90-х та на «Оскарі» 2002 року.

Зендея

Акторка приміряла біксі з гладкою текстурою, створену за допомогою круглої щітки, фена та продуктів для сяйва й фіксації.

Боб у стилі 90-х

Емма Стоун

Акторка обрала фліп-боб із середни 90-х, схожий на зачіску Калісти Флокгарт. Легкі пасма та м’який колір волосся створили романтичний і грайливий ефект.

Реджина Голл

Акторка обрала класичний боб супермоделей 90-х. Структурована зачіска ідеально поєднувалася з її асиметричною сукнею.

Реклама

Зої Дойч

Зої обрала мінімалістичний глянцевий боб — гладкий, полірований і сучасний, з легким внутрішнім завиванням кінців.

Об’ємні локони супермоделей

Даніель Брукс

Актриса з’явилася з великим об’ємом і трохи розпатланими локонами — класичний «вау-ефект, який асоціюється з червоною доріжкою 90-х.

Кеті Бейтс

Акторка продемонструвала «вітрові» сріблясті локони, які нагадують голлівудських зірок 90-х. Об’єм, динаміка та боковий чубчик створюють відчуття легкості.

Обʼємні кучері

Еліс Карвалью

Акторка здивувала об’ємними натуральними локонами, які повертають нас до ери Лізи Боне та Джулії Робертс.

Реклама

Одеса Адлон

Зірка показала фірмові темні локони в шегі-стилі, та незалежно від того, перука це чи власне волосся, результат має природний та яскравий вигляд.

«Оскар» 2026 року показав, що 90-ті повертаються у наше життя. Піксі, біксі, боби та об’ємні локони доводять, що класика завжди актуальна. Ці образи легко адаптувати під сучасний стиль і їх легко повторити вдома за допомогою фена, праски та улюблених засобів для волосся.