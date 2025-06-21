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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Аерографічний манікюр: тренд, який знову повертається у моду

Мода циклічна — і 2025 рік ще раз це підтверджує. Те, що ще донедавна здавалося ностальгією з епохи початку 2000-х, сьогодні знову стає мейнстримом.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Аерографічний манікюр

Аерографічний манікюр / © Credits

Один із таких трендів — аерографічний манікюр. Глянцевий, багатовимірний та неймовірно стильний — він знову на піку популярності, прикрашає нігті б’юті-блогерок, зірок TikTok та Instagram, про це розповіло видання Real Simple.

Що таке аерографічний манікюр

Це техніка створення дизайну нігтів за допомогою аерографа — мініатюрного розпилювача фарби. В основному використовують акрилові чи гелеві фарби, які рівномірно наносяться на нігтьову пластину. Такий підхід дозволяє отримати неймовірно гладке, безшовне покриття з унікальними ефектами: градієнт, аура, «повітряна вуаль», світіння та навіть 3D-ефекти.

Чому цей тренд знову в моді

  • Глянцевий та рівний фініш — жодних мазків чи слідів пензлика.

  • Неймовірна палітра ефектів: від ніжного омбре до футуристичного «кіберсяйва».

  • Індивідуальність: можна створити будь-який настрій — романтичний, готичний, сюрреалістичний чи мінімалістичний.

  • Тривалість носіння: якщо все зроблено правильно, манікюр тримається до 3 тижнів без сколів.

  • Підходить для будь-якої довжини та форми нігтів.

Найпопулярніші дизайни

  • Аура — ефект сяйва зсередини, який створюється плавним переходом кольорів.

  • Мʼяке омбре — м’які градієнтні переходи, недосяжні звичайним пензликом.

  • Французький манікюр із повітряним краєм — оновлена класика.

  • Неон та металік — для вечірніх образів і фестивального настрою.

  • Дизайн — малюнки через трафарети: квіти, абстракції, зірки, обличчя.

Як зробити аерографічний манікюр

У салоні майстер використовує професійний аерографічний апарат, куди додає фарбу — акрилову чи гелеву. Перевагу часто надають гелю, адже він менш вибагливий у роботі, повільніше сохне та краще розподіляється.

Процес нанесення:

  1. Нігті готуються стандартно: гігієнічне оброблення, база.

  2. Майстер наносить основний колір (якщо потрібно).

  3. За допомогою аерографа створюється бажаний дизайн.

  4. Малюнок фіксується топовим покриттям і сушиться у лампі.

Порада: завжди приносьте з собою приклади — фото дизайну, який вас надихає. Це допоможе майстру краще зрозуміти ваш смак і створити ідеальний результат.

Чи можна зробити аерографічний манікюр вдома

Так, але треба трохи потренуватись. Для цього вам знадобиться:

  • Набір для аерографії,

  • Фарби для нігтів (спеціальні акрилові чи гелеві),

  • Трафарети (за бажанням),

  • UV/LED лампа (для гелевих покриттів),

Домашня аерографія — чудовий варіант для творчих людей, яким подобається експериментувати з нейл-артом. Але варто врахувати: перші рази можуть бути неідеальними.

Аерографічний манікюр — це не просто модний тренд, а справжній прорив у нігтьовому мистецтві. Він дозволяє експериментувати, грати з кольорами, стилями та настроями. І нехай 2000-ті залишились позаду, але з таким манікюром здається, що майбутнє вже тут — яскраве, стильне та бездоганне.

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