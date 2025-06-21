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- Салон краси
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Аерографічний манікюр: тренд, який знову повертається у моду
Мода циклічна — і 2025 рік ще раз це підтверджує. Те, що ще донедавна здавалося ностальгією з епохи початку 2000-х, сьогодні знову стає мейнстримом.
Один із таких трендів — аерографічний манікюр. Глянцевий, багатовимірний та неймовірно стильний — він знову на піку популярності, прикрашає нігті б’юті-блогерок, зірок TikTok та Instagram, про це розповіло видання Real Simple.
Що таке аерографічний манікюр
Це техніка створення дизайну нігтів за допомогою аерографа — мініатюрного розпилювача фарби. В основному використовують акрилові чи гелеві фарби, які рівномірно наносяться на нігтьову пластину. Такий підхід дозволяє отримати неймовірно гладке, безшовне покриття з унікальними ефектами: градієнт, аура, «повітряна вуаль», світіння та навіть 3D-ефекти.
Чому цей тренд знову в моді
Глянцевий та рівний фініш — жодних мазків чи слідів пензлика.
Неймовірна палітра ефектів: від ніжного омбре до футуристичного «кіберсяйва».
Індивідуальність: можна створити будь-який настрій — романтичний, готичний, сюрреалістичний чи мінімалістичний.
Тривалість носіння: якщо все зроблено правильно, манікюр тримається до 3 тижнів без сколів.
Підходить для будь-якої довжини та форми нігтів.
Найпопулярніші дизайни
Аура — ефект сяйва зсередини, який створюється плавним переходом кольорів.
Мʼяке омбре — м’які градієнтні переходи, недосяжні звичайним пензликом.
Французький манікюр із повітряним краєм — оновлена класика.
Неон та металік — для вечірніх образів і фестивального настрою.
Дизайн — малюнки через трафарети: квіти, абстракції, зірки, обличчя.
Як зробити аерографічний манікюр
У салоні майстер використовує професійний аерографічний апарат, куди додає фарбу — акрилову чи гелеву. Перевагу часто надають гелю, адже він менш вибагливий у роботі, повільніше сохне та краще розподіляється.
Процес нанесення:
Нігті готуються стандартно: гігієнічне оброблення, база.
Майстер наносить основний колір (якщо потрібно).
За допомогою аерографа створюється бажаний дизайн.
Малюнок фіксується топовим покриттям і сушиться у лампі.
Порада: завжди приносьте з собою приклади — фото дизайну, який вас надихає. Це допоможе майстру краще зрозуміти ваш смак і створити ідеальний результат.
Чи можна зробити аерографічний манікюр вдома
Так, але треба трохи потренуватись. Для цього вам знадобиться:
Набір для аерографії,
Фарби для нігтів (спеціальні акрилові чи гелеві),
Трафарети (за бажанням),
UV/LED лампа (для гелевих покриттів),
Домашня аерографія — чудовий варіант для творчих людей, яким подобається експериментувати з нейл-артом. Але варто врахувати: перші рази можуть бути неідеальними.
Аерографічний манікюр — це не просто модний тренд, а справжній прорив у нігтьовому мистецтві. Він дозволяє експериментувати, грати з кольорами, стилями та настроями. І нехай 2000-ті залишились позаду, але з таким манікюром здається, що майбутнє вже тут — яскраве, стильне та бездоганне.