Акриловий манікюр: все що вам потрібно знати про цей вид догляду

Акрилові нігті універсальні, вони дозволяють створювати будь-який нейл-арт, експериментувати з формами та довжиною, а також надійно приховують пошкоджені нігті.

Ще задовго до появи гелів і сучасних накладок, акрилові нігті були основним вибором у догляді за руками. Їх асоціювали з французьким манікюром чи витонченими квітковими дизайнами. Проте, видання Real Simple розповіло, що завдяки еволюції, акриловий манікюр зазнав значних змін. Тепер, вони стали популярним трендом, особливо завдяки соціальним платформам. Вони стали незамінним вибором для тих, хто мріє про довгі нігті, але не має змоги підтримувати ідеальну довжину чи форму натуральних нігтів.

Що таке акрилові нігті

Якщо ви новачок у світі штучних нігтів, то можете навіть не знати терміна “акрил”, адже це “старомодний” термін, яким зараз позначають “покращення нігтів”. Формула акрилу — це суміш порошку та рідкого мономера, які утворюють прозору масу, що формується на нігтях за допомогою пензлика та сохне на повітрі.

Це двоетапна мономерно-полімерна система, яка дозволяє подовжувати та моделювати нігті. Крім того, вони потребують регулярного догляду кожні 2-3 тижні. Акрил підходить тим, хто потребує міцного захисного покриття для нігтів. Він ідеальний для тих, хто схильний кусати нігті чи працює руками.

Як наносяться акрилові нігті

Нанесення акрилу на нігті залежить від індивідуальних методик майстрів, але загальний процес такий:

Видаляється старий лак, нігті підстригаються та поліруються для створення рівної поверхні. Майстер наносить праймер і приклеює кінчики до натуральних нігтів акриловим клеєм. Нові нігті обрізають та підпилюють до бажаної форми. За допомогою пензлика майстер формує ніготь, використовує рідкий акрил і акриловий порошок. Нігті поліруються та покриваються гель-лаком або звичайним лаком.

Догляд

Акрилові нігті потребують догляду кожні два-три тижні, під час якого виконується заповнення, для уникнення відшарування матеріалу. Якщо дотримуватись рекомендацій, акрилові нігті можуть залишатися привабливими до шести-восьми тижнів.

Поради:

Використовуйте топове покриття. Воно запобігає сколам і подовжує термін служби манікюру.

Захист від води та агресивних речовин забезпечить довговічність нігтів.

Регулярно очищуйте нігті та зволожуйте кутикулу спеціальними оліями.

Уникайте надмірного тиску на нігті та використання їх як інструментів.

Використовуйте засоби для зняття лаку без ацетону.

Різниця між акриловими, гелевими та Dip-пудровими нігтями

Акрилові нігті створюються за допомогою мономеру та порошку, які сохнуть на повітрі. Гелеві нігті формуються з полімеру, який твердіє під УФ-лампою. Dip-пудра, своєю чергою, є тонкою акриловою пудрою, яка закріплюється на нігтях спеціальним клеєм. Хоча всі ці технології мають свої переваги, акрил підходить для складного дизайну та подовження нігтів, тоді як Dip-пудра для тривалішого носіння.

Шкода від акрилових нігтів

Під час правильного нанесення та догляду шкода мінімальна. Проте, якщо залишати акрил надто довго, це може послабити нігтьову пластину та спричинити її ламкість. Також можливі алергічні реакції на акрилати, які виявляються у вигляді свербежу чи почервоніння.

Як зняти акрилові нігті

Для безпечного зняття акрилу використовуйте змочені в ацетоні ватні кульки, обгорнуті фольгою. Зняття краще довірити професіоналам, щоб уникнути травмування нігтів.

Догляд за натуральними нігтями після акрилу

Після зняття акрилу рекомендується:

Регулярно наносити олію для кутикули

Використовувати зміцнювальні засоби для нігтів

Підпилювати нігті до округлої форми, щоб запобігти ламкості.

Забезпечити достатнє зволоження рук і кутикул.

Дайте вашим нігтям час для відновлення, перш ніж знову робити акриловий манікюр. Якщо нігті ослаблені, зверніться за порадою до майстра.

Акриловий манікюр — це стильний та універсальний спосіб догляду за руками, який підходить як для щоденного життя, так і для особливих подій. Головне — правильно обирати майстра та забезпечувати належний догляд за нігтями.

Нещодавно ми писали про гелеве покриття та чи справді воно шкодить нігтям.

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