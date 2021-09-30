Б'юті-поради від зірки: Олена Лавренюк розповіла, як доглядає за волоссям восени

Акторка і шоуранерка популярного серіалу цієї зими "Кава з кардамоном" ексклюзивно поділилася з Леді.ТСН.ua лайфхаками догляду за волоссям в осінній період.

Відновлення волосся після літнього пересушування на сонці

У домашніх умовах я наношу завжди арганову або кокосову олію на ніч. Кокосову олію також класно наносити на все тіло, залишати на ніч, а залишки змивати вранці в душі. А якщо говорити про професійний догляд, який теж можна робити в домашніх умовах, мені дуже подобаються засоби від Orising, до складу яких входять тільки натуральні інгредієнти. Їхня сезонна лінійка зараз теж на основі кокосової олії і мінералізантів. Маска з цієї лінійки зараз взагалі моя паличка-виручалочка.

Олена Лавренюк/Прес-служба

Використання приладів для стайлінгу (фен, випрямлячі, плойки)

Оскільки для роботи мені дуже часто доводиться робити укладання за допомогою фена і плойки, то в звичайному житті намагаюся не зловживати цим.

Влітку мені подобається взагалі не сушити волосся феном. А взимку я користуюся феном, який має дуже щадний механізм, що дозволяє також робити і укладання, не завдаючи шкоди волоссю.

Спеціальні процедури для волосся

Дуже люблю різноманітні процедури для волосся. Коли з'являється можливість, обов'язково відвідую їх, але знаю міру. Мій особистий гример і стиліст з волосся каже, що надмірне захоплення доглядом може нашкодити вашому волоссю. Воно може почати ламатися і сипатися.

Олена Лавренюк/Прес-служба

Улюблений вид укладання волосся

Мій улюблений вид укладання — це коли я перебуваю на відпочинку, моє волосся починає витися від солоної морської води і, вигоряючи на сонці, набуває легкий золотистий відтінок.

Читайте також: Битва суконь від Dolce & Gabbana: Кеті Перрі vs Олена Лавренюк

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання