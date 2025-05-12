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- Салон краси
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Без гарячих приладів: цікаві способи зробити завивання волосся
Сучасна краса — це не лише про стиль, але й про турботу. Багато хто мріє про блискучі локони чи хвилі з ефектом «тільки з пляжу», але щоденне використання плойок, щипців і прасок серйозно виснажує волосся.
На щастя, існує безліч перевірених технік завивання без термічного оброблення, які дозволяють прокидатися з ідеальною зачіскою, та не ризикувати появою посічених кінчиків. Видання Real Simple розповіло про найкращі «холодні» способи завивання, які вже полюбилися жінкам по всьому світу — від старовинних методів до новинок із TikTok.
«Плопінг» — природні локони
Цей метод — фаворит серед власниць природно кучерявого чи хвилястого волосся. Все, що потрібно: рушник із мікрофібри чи бавовняна футболка, незмивний кондиціонер і засіб для укладання.
Що робити:
Вимийте волосся та нанесіть кондиціонер.
Нанесіть крем для локонів або гель.
Переверніть голову донизу і «складіть» волосся рушником у пучок на маківці.
Залиште на 1,5–2 години, зніміть рушник і дайте волоссю повністю висохнути.
Порада: нанесіть легку олійку чи сироватку після висихання для підкреслення текстури.
Атласна пов’язка
Цей метод став вірусним у TikTok завдяки своїй простоті. Найкраще працює зі злегка вологим волоссям.
Що робити:
Одягніть атласну чи м’яку пов’язку на голову.
Обмотуйте пасма навколо пов’язки та додайте нові частини волосся.
Закріпіть усе гумками, залиште на ніч.
Результат: об’ємні, м’які хвилі без жодного стресу для волосся.
Завивання за допомогою легінсів
Бюджетна альтернатива пов’язці — звичайні легінси. Метод аналогічний, але ви використовуєте легінси як центральний стрижень.
Що робити:
Розділіть волосся навпіл.
Кожну частину заплітайте навколо однієї штанини та додавайте пасма.
Закріпіть гумками та залиште до ранку.
Метод скручування з затискачами
Ідеальний варіант для тих, хто хоче пляжні хвилі без плойки.
Що робити:
Розділіть волосся навпіл.
Закрутіть обидві частини в джгути назад і закріпіть затискачем.
Вираженіші локони вийдуть під час тугого скручування.
Шкарпеткові завитки
Так, це працює та має вигляд не гірше за професійне завивання.
Що робити:
Візьміть шкарпетку, покладіть на середину пасма.
Обгорніть волосся навколо та формуйте пучок.
Закріпіть рештою шкарпетки — ні гумок, ні шпильок.
Пояс від халата
Це бюджетний аналог дорогих наборів для завивання. Більшість блогерок обожнюють саме його.
Що робити:
Розмістіть пояс на маківці.
Обмотайте волосся з обох боків, як навколо стрижня.
Закріпіть кінці шовковими гумками.
«Рогалики принцеси Леї»
Натхненний зачіскою легендарної героїні «Зоряних війн».
Що робити:
Розділіть волосся на три частини.
Накрутіть кожну на бігуді чи палець у формі пучка.
Закріпіть шпильками та залиште на ніч.
Завивання гумками
Лайфгак для ледачих дівчат, але результат точно потішить.
Що робити:
Розділіть волосся на 4–10 частин.
Закрутіть кожне пасмо у пучок і зафіксуйте м’якою гумкою.
Залиште на ніч.
Результат: хвилі з натуральним об’ємом і текстурою.
Мʼякий бублик — для збереження завивання
Цей інструмент не створює завитків, але допомагає зберегти їх після укладання чи завивки без нагрівання.
Що робити:
Зав’яжіть волосся у високий хвіст.
Обмотайте його навколо бублика.
Зафіксуйте гумку та спіть у такій формі.
Ідеально для: збереження об’єму після салонного укладання чи домашнього стайлінгу.
Поради
Завжди працюйте зі злегка вологим, а не мокрим волоссям.
Для кращого ефекту використовуйте пінку чи крем для укладання перед завиванням.
Закріплюйте результат легким лаком або сухим шампунем для текстури.
Обов’язково розплутуйте локони пальцями, а не щіткою.
Спробуйте один із цих способів уже сьогодні та переконайтеся, що гаряча плойка більше не потрібна, щоб мати вигляд на всі 100.