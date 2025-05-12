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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
3 хв

Без гарячих приладів: цікаві способи зробити завивання волосся

Сучасна краса — це не лише про стиль, але й про турботу. Багато хто мріє про блискучі локони чи хвилі з ефектом «тільки з пляжу», але щоденне використання плойок, щипців і прасок серйозно виснажує волосся.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Без гарячих приладів: цікаві способи зробити завивання волосся

Без гарячих приладів: цікаві способи зробити завивання волосся / © Credits

На щастя, існує безліч перевірених технік завивання без термічного оброблення, які дозволяють прокидатися з ідеальною зачіскою, та не ризикувати появою посічених кінчиків. Видання Real Simple розповіло про найкращі «холодні» способи завивання, які вже полюбилися жінкам по всьому світу — від старовинних методів до новинок із TikTok.

«Плопінг» — природні локони

Цей метод — фаворит серед власниць природно кучерявого чи хвилястого волосся. Все, що потрібно: рушник із мікрофібри чи бавовняна футболка, незмивний кондиціонер і засіб для укладання.

Що робити:

  • Вимийте волосся та нанесіть кондиціонер.

  • Нанесіть крем для локонів або гель.

  • Переверніть голову донизу і «складіть» волосся рушником у пучок на маківці.

  • Залиште на 1,5–2 години, зніміть рушник і дайте волоссю повністю висохнути.

Порада: нанесіть легку олійку чи сироватку після висихання для підкреслення текстури.

Атласна пов’язка

Цей метод став вірусним у TikTok завдяки своїй простоті. Найкраще працює зі злегка вологим волоссям.

Що робити:

  • Одягніть атласну чи м’яку пов’язку на голову.

  • Обмотуйте пасма навколо пов’язки та додайте нові частини волосся.

  • Закріпіть усе гумками, залиште на ніч.

Результат: об’ємні, м’які хвилі без жодного стресу для волосся.

Завивання за допомогою легінсів

Бюджетна альтернатива пов’язці — звичайні легінси. Метод аналогічний, але ви використовуєте легінси як центральний стрижень.

Що робити:

  • Розділіть волосся навпіл.

  • Кожну частину заплітайте навколо однієї штанини та додавайте пасма.

  • Закріпіть гумками та залиште до ранку.

Метод скручування з затискачами

Ідеальний варіант для тих, хто хоче пляжні хвилі без плойки.

Що робити:

  • Розділіть волосся навпіл.

  • Закрутіть обидві частини в джгути назад і закріпіть затискачем.

  • Вираженіші локони вийдуть під час тугого скручування.

Шкарпеткові завитки

Так, це працює та має вигляд не гірше за професійне завивання.

Що робити:

  • Візьміть шкарпетку, покладіть на середину пасма.

  • Обгорніть волосся навколо та формуйте пучок.

  • Закріпіть рештою шкарпетки — ні гумок, ні шпильок.

Пояс від халата

Це бюджетний аналог дорогих наборів для завивання. Більшість блогерок обожнюють саме його.

Що робити:

  • Розмістіть пояс на маківці.

  • Обмотайте волосся з обох боків, як навколо стрижня.

  • Закріпіть кінці шовковими гумками.

«Рогалики принцеси Леї»

Натхненний зачіскою легендарної героїні «Зоряних війн».

Що робити:

  • Розділіть волосся на три частини.

  • Накрутіть кожну на бігуді чи палець у формі пучка.

  • Закріпіть шпильками та залиште на ніч.

Завивання гумками

Лайфгак для ледачих дівчат, але результат точно потішить.

Що робити:

  • Розділіть волосся на 4–10 частин.

  • Закрутіть кожне пасмо у пучок і зафіксуйте м’якою гумкою.

  • Залиште на ніч.

Результат: хвилі з натуральним об’ємом і текстурою.

Мʼякий бублик — для збереження завивання

Цей інструмент не створює завитків, але допомагає зберегти їх після укладання чи завивки без нагрівання.

Що робити:

  • Зав’яжіть волосся у високий хвіст.

  • Обмотайте його навколо бублика.

  • Зафіксуйте гумку та спіть у такій формі.

Ідеально для: збереження об’єму після салонного укладання чи домашнього стайлінгу.

Поради

  • Завжди працюйте зі злегка вологим, а не мокрим волоссям.

  • Для кращого ефекту використовуйте пінку чи крем для укладання перед завиванням.

  • Закріплюйте результат легким лаком або сухим шампунем для текстури.

  • Обов’язково розплутуйте локони пальцями, а не щіткою.

Спробуйте один із цих способів уже сьогодні та переконайтеся, що гаряча плойка більше не потрібна, щоб мати вигляд на всі 100.

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