Без гарячих приладів: цікаві способи зробити завивання волосся / © Credits

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На щастя, існує безліч перевірених технік завивання без термічного оброблення, які дозволяють прокидатися з ідеальною зачіскою, та не ризикувати появою посічених кінчиків. Видання Real Simple розповіло про найкращі «холодні» способи завивання, які вже полюбилися жінкам по всьому світу — від старовинних методів до новинок із TikTok.

«Плопінг» — природні локони

Цей метод — фаворит серед власниць природно кучерявого чи хвилястого волосся. Все, що потрібно: рушник із мікрофібри чи бавовняна футболка, незмивний кондиціонер і засіб для укладання.

Що робити:

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Вимийте волосся та нанесіть кондиціонер.

Нанесіть крем для локонів або гель.

Переверніть голову донизу і «складіть» волосся рушником у пучок на маківці.

Залиште на 1,5–2 години, зніміть рушник і дайте волоссю повністю висохнути.

Порада: нанесіть легку олійку чи сироватку після висихання для підкреслення текстури.

Атласна пов’язка

Цей метод став вірусним у TikTok завдяки своїй простоті. Найкраще працює зі злегка вологим волоссям.

Що робити:

Одягніть атласну чи м’яку пов’язку на голову.

Обмотуйте пасма навколо пов’язки та додайте нові частини волосся.

Закріпіть усе гумками, залиште на ніч.

Результат: об’ємні, м’які хвилі без жодного стресу для волосся.

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Завивання за допомогою легінсів

Бюджетна альтернатива пов’язці — звичайні легінси. Метод аналогічний, але ви використовуєте легінси як центральний стрижень.

Що робити:

Розділіть волосся навпіл.

Кожну частину заплітайте навколо однієї штанини та додавайте пасма.

Закріпіть гумками та залиште до ранку.

Метод скручування з затискачами

Ідеальний варіант для тих, хто хоче пляжні хвилі без плойки.

Що робити:

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Розділіть волосся навпіл.

Закрутіть обидві частини в джгути назад і закріпіть затискачем.

Вираженіші локони вийдуть під час тугого скручування.

Шкарпеткові завитки

Так, це працює та має вигляд не гірше за професійне завивання.

Що робити:

Візьміть шкарпетку, покладіть на середину пасма.

Обгорніть волосся навколо та формуйте пучок.

Закріпіть рештою шкарпетки — ні гумок, ні шпильок.

Пояс від халата

Це бюджетний аналог дорогих наборів для завивання. Більшість блогерок обожнюють саме його.

Що робити:

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Розмістіть пояс на маківці.

Обмотайте волосся з обох боків, як навколо стрижня.

Закріпіть кінці шовковими гумками.

«Рогалики принцеси Леї»

Натхненний зачіскою легендарної героїні «Зоряних війн».

Що робити:

Розділіть волосся на три частини.

Накрутіть кожну на бігуді чи палець у формі пучка.

Закріпіть шпильками та залиште на ніч.

Завивання гумками

Лайфгак для ледачих дівчат, але результат точно потішить.

Що робити:

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Розділіть волосся на 4–10 частин.

Закрутіть кожне пасмо у пучок і зафіксуйте м’якою гумкою.

Залиште на ніч.

Результат: хвилі з натуральним об’ємом і текстурою.

Мʼякий бублик — для збереження завивання

Цей інструмент не створює завитків, але допомагає зберегти їх після укладання чи завивки без нагрівання.

Що робити:

Зав’яжіть волосся у високий хвіст.

Обмотайте його навколо бублика.

Зафіксуйте гумку та спіть у такій формі.

Ідеально для: збереження об’єму після салонного укладання чи домашнього стайлінгу.

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Поради

Завжди працюйте зі злегка вологим, а не мокрим волоссям.

Для кращого ефекту використовуйте пінку чи крем для укладання перед завиванням.

Закріплюйте результат легким лаком або сухим шампунем для текстури.

Обов’язково розплутуйте локони пальцями, а не щіткою.

Спробуйте один із цих способів уже сьогодні та переконайтеся, що гаряча плойка більше не потрібна, щоб мати вигляд на всі 100.