Олександр Карпінський - лікар-хірург клініки Lita Plus

Реклама

Сучасна естетична хірургія — це вже не про “перетягнуті” обличчя та тижні реабілітації. Один із найефективніших і найделікатніших підходів сьогодні — ендоскопічне омолодження обличчя. Ця методика дозволяє прибрати перші ознаки вікових змін із мінімальною травматизацією і коротким періодом відновлення.

«Пацієнти хочуть результат без шрамів, без зайвого втручання в міміку, з максимально природним ефектом. Саме тому ми все частіше рекомендуємо ендоскопічну підтяжку», — пояснює пластичний хірург клініки Lita Plus Олександр Карпінський .

Що таке ендоскопічне омолодження?

Це малотравматична хірургічна процедура, яка виконується через маленькі розрізи в волосистій частині голови або за вухами. Завдяки спеціальному ендоскопу — тонкій камері з підсвіткою — хірург бачить усе в деталях і може точно підняти тканини у верхній та середній третині обличчя.

Реклама

Методика дозволяє підтягнути лоб, брови, зону вилиць і носо-губну ділянку, усунути перші прояви птозу (опущення м’яких тканин), повернути виразність рис обличчя, яка часто “зникає” з віком.

«Коли зникає лінія вилиць, погляд стає “втомленим”, а обличчя — менш структурним. Саме тоді ендоскопія може дати максимально природне повернення до вашого “обличчя 10 років тому”», — зазначає Олександр Карпінський.

Чому операція надає стабільний результат?

Секрет ендоскопічної підтяжки обличчя — у сучасних фіксаторах та імплантах, які надійно закріплюють тканини в новому положенні.

Зокрема використовуються ендотини — мініатюрні фіксатори, які розсмоктуються, ендокори — підтримуючі структури для м’яких тканин, та тимчасові платформи, що стабілізують результат.

Реклама

«Ми не просто “тягнемо” шкіру, а працюємо з м’якими тканинами глибоко — в точках, де вони почали опускатися. Саме це гарантує ефект на роки, а не на кілька місяців», — додає Карпінський.

Головні переваги для пацієнта - це мінімальні проколи без видимих рубців, короткий період відновлення — до 10–14 днів. Після ендоскопічної підтяжки обличчя виглядає свіжим, а не “перетягнутим”. Окремим бонусом є можливість поєднати дану операцію із блефаропластикою чи ліпофілінгом.

Для кого ця процедура?

Найкращі кандидати на ендоскопічну підтяжку — пацієнти у віці 35–55 років з початковими або помірними віковими змінами.

Зазвичай показами до операції є опущені брови, “втомлений” погляд, згладжені вилиці та перші зморшки в середній третині обличчя.

Реклама

«Це пацієнти, які ще не потребують повноцінної кругової підтяжки, але вже не бачать ефекту від косметології. Саме в цьому “перехідному періоді” ендоскопія — ідеальне рішення», — коментує Олександр Карпінський.

Ендоскопічне омолодження — це “золота середина” між косметологією і великою пластикою. Воно дозволяє делікатно прибрати перші ознаки вікових змін, зберігаючи міміку і природність обличчя.

Ідеально підходить тим, хто не хоче кардинальних змін, але прагне повернути свіже, виразне обличчя без перебільшень.