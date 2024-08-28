Бездоганний хвіст: як сховати гумку для волосся

Якщо вам не завжди вдається приборкати свої кучері, цей елегантний хвіст саме для вас.

На сторінці the.curly.carr показали, як зробити бездоганний хвіст власницям кучерявого волосся та приховати гумку, яка буде його тримати.

Вам знадобиться:

Велика гумка.

Що робити:

Зробіть звичайний невисокий хвіст;

Коли ви будете робити останній оберт гумки, розділіть хвіст навпіл. Одна половинка має бути дещо меншою за іншу;

Саме цю, меншу частину волосся, зафіксуйте гумкою (останній оберт);

Проте хвіст не витягайте повністю. У вас має вийти петелька;

У цю петельку просуньте другу частину хвоста;

За необхідності можете його підтягнути.

Цю зачіску можна зробити на довге та середньої довжини волосся. Ваші кучері будуть під контролем і залишаться прикрасою образу.

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