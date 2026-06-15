Тесса Томпсон / © Associated Press

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Коси завжди були більше, ніж просто зачіска. Для багатьох жінок це спосіб захистити волосся від пошкоджень, дати йому можливість відновитися та водночас отримати стильний образ без щоденного укладання, про це розповіло видання InStyle.

Проте класичні афрокоси мають один суттєвий недолік — вузол біля кореня волосся, який створює додаткове навантаження на шкіру голови та волосяні фолікули. Саме тому останніми роками все більшої популярності набувають безвузлові коси, які забезпечують той самий ефект довжини та об’єму, але значно делікатніше ставлення до волосся.

Що таке безвузлові коси

На відміну від традиційних афрокіс, де додаткове волосся кріпиться вузлом біля кореня, бузвузлові створюються за допомогою техніки вплітання. Майстер поступово вплітає додаткові пасма у натуральне волосся, тому перехід має максимально природний вигляд. У результаті ви отримуєте легшу та м’якшу зачіску без характерного потовщення біля коренів. Саме тому безвузлові коси часто мають такий вигляд, ніби вони сформовані винятково з власного волосся.

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Крім естетики, ця техніка має ще одну важливу перевагу: значно менше натягнення. Волосся та шкіра голови не відчувають такого стресу, як під час створення традиційних кіс.

Безпечніша техніка

Відсутність вузла біля кореня допомагає зменшити ризик ламкості волосся та механічного пошкодження. Особливо актуальними безвузлові коси вважаються для тонкого чи ослабленого волосся. Менше натягнення означає менший ризик додаткового стоншення пасм, а сама зачіска дозволяє волоссю перебувати у захищеному стані протягом кількох тижнів.

Ще одна перевага — доступ до шкіри голови залишається простішим, тому її легше зволожувати та доглядати за нею навіть під час носіння кіс.

До чого готуватися перед заплітанням

Попри комфорт у носінні, процес створення кіс потребує терпіння.

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Перед процедурою волосся необхідно ретельно очистити від залишків стайлінгових засобів, себуму та забруднень. Стилісти також рекомендують добре розчесати та висушити волосся, щоб майстер міг швидше працювати з пасмами.

І найголовніше — варто закласти достатньо часу. Залежно від довжини, густоти та розміру кіс процедура може тривати близько п’яти годин або навіть довше.

Догляд

Одна з найпоширеніших помилок — вважати, що захисна зачіска не потребує догляду. Насправді все навпаки.

Основне правило — регулярне зволоження. Волосся під косами продовжує потребувати живлення, тому варто використовувати легкі олії, сироватки чи спеціальні засоби для шкіри голови.

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Також варто спати у шовковій чи сатиновій хустці. Такі матеріали зменшують тертя, допомагають уникнути пухнастості та довше зберігають охайний вигляд зачіски.

Не менш важливий і вибір наволочки, шовк або сатин набагато делікатніші до волосся, ніж звичайна бавовна.

Як мити коси

Мити безвузлові коси можна та потрібно, але робити це слід максимально обережно.

Рекомендується наносити шампунь та кондиціонер рухами зверху вниз, не розтирати коси між собою. Надмірне тертя може призвести до пухнастості та поступового розплітання.

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У середньому варто очищувати шкіру голови один-два рази на місяць. Водночас людям із жирною шкірою голови чи тим, хто активно займається спортом, може знадобитися частіше миття.

Варто пам’ятати, що чим частіше коси контактують із водою, тим швидше вони втрачають акуратний вигляд.

Скільки можна носити безвузлові коси

За належного догляду зачіска зберігає гарний вигляд до двох місяців. Перевищувати цей термін зазвичай не рекомендується. Через особливості техніки біля коренів залишається більше натурального волосся, тому відросла зона стає швидше помітною, ніж у класичних афрокосах.

Якщо потрібна зачіска на довший період, традиційні афро можуть виявитися практичнішим рішенням.

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Безвузлові коси стали популярними невипадково. Вони поєднують усе, чого сьогодні прагне сучасна б’юті-індустрія: природний вигляд, комфорт і дбайливе ставлення до волосся. Так, на створення зачіски доведеться витратити кілька годин, а догляд потребуватиме уваги, проте результат виправдовує зусилля.

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