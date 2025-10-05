Благородна сивина — улюблена зіркова техніка фарбування волосся цієї осені / © Associated Press

Реклама

Ця техніка стала фаворитом серед голлівудських зірок і вже встигла здобути титул «найшикарнішої» для жінок, які приймають власну сивину та хочуть мати стильний та впевнений вигляд, про це розповіло видання Woman&Home.

Якщо раніше у б’юті-трендах домінували теплі відтінки, від мідного до шоколадного, то тепер на перший план виходить натуральність. Благородна сивина не маскує природні зміни, а навпаки, робить їх головною перевагою.

Що таке Greige Lights

Памела Андерсон / © Getty Images

Назва походить від поєднання двох слів — grey (сірий) та beige (бежевий). Це м’яке вплетення світлих і теплих тонів у природне сиве волосся, яке додає йому сяйва та об’єму. Ця техніка не приховує, а підкреслює природну сивину, створює відчуття доглянутості та легкого шику. Вона робить образ витонченим і сучасним, без зайвої контрастності.І справді, Greige Lights має м’який, природний та водночас розкішний вигляд.

Реклама

Кому підходить ця техніка

Жінкам, у яких уже з’явилася сивина, але вони не хочуть її повністю зафарбовувати.

Тим, хто прагне додати волоссю об’єму, «м’якого світла» та свіжості.

Тим, хто любить натуральність і не хоче постійно оновлювати колір у салоні.

Зіркові приклади доводять, що ця техніка має однаково ефектний вигляд і на короткому «піксі», і на довгих хвилястих локонах. Серед її прихильниць Сара Джессіка Паркер, Шерон Стоун, Меріл Стріп і Шарліз Терон.

Як правильно озвучити все майстру

Меріл Стріп / © Associated Press

Не варто просити «просто мелірування». Суть Greige Lights у багатошаровому та делікатному фарбуванні.

Краще просити:

комбіноване тонування та освітлення,

плавне «розмиття» відтінків,

змішування бежевого, сивого та світло-русявого.

Ключове слово тут — «мультитональність». Це не один колір, а гармонійне переплетення відтінків.

Реклама

Як доглядати за кольором

На відміну від класичного мелірування, Greige Lights вимагає менше уваги. До салону можна ходити раз на 10–12 тижнів, лише час від часу освіжати тон.

Домашній догляд включає:

фіолетовий шампунь — нейтралізує жовтизну та додає яскравості сивині;

зволожувальний кондиціонер — сиве волосся зазвичай сухіше, тому волога критично важлива;

маска для фарбованого волосся раз на 2 тижні — для відновлення та блиску;

легка олійка чи сироватка — щоб уникнути тьмяності та надати сяйва.

Чому це тренд номер один цієї осені

Шарліз Терон / © Getty Images

Він природний, але водночас стильний.

Це зірковий вибір: від Памели Андерсон до Сари Джесіки Паркер.

Це мінімум зусиль і максимум результату, адже підкреслює вашу індивідуальність, а не змушує боротися з природою.

Greige Lights доводить, що сивина — не ознака віку, а символ елегантності та упевненості у собі.

Тож якщо ви давно міркуєте, чи варто відмовитися від тотального фарбування та дати шанс власному «сріблу» — ця осінь саме для цього. Оберіть Greige Lights і ваше волосся засяє по-новому.

Реклама

Шерон Стоун / © Associated Press