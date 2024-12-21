Блакитні тіні офіційно повернулися: найтрендовіший макіяж 2024 року, який нагадує нам про 90-і

Такий "крижаний" макіяж буде особливо актуальним у грудні, адже ви можете повторити його на корпоратив, Різдво чи Новий рік.

Зараз вже важко когось здивувати модними трендами, але чого усі точно не очікували, так це повернення блакитних тіней для очей. Такий макіяж був дуже модним і актуальним у 90-х, тому його можна побачити у старих фільмах, серіалах чи на зірках

Різ Візерспун, 1998 рік / Фото: Getty Images

У наш час блакитні тіні переважно сприймаються як стереотипний образ тих часів, але в 2024-му все кардинально змінилося. Переглядаючи фотографії зірок або гортаючи стрічку TikTok, можна помітити, що блакитні тіні знову в моді. Подібні макіяжі масово демонстрували на червоних доріжках та світських заходах, також блакитні тіні носили багато стритстайлерів на Тижнях моди. Користувачі соцмереж часто намагалися повторити цей стиль.

Однак якщо в 90-х блакитний макіяж здавався трохи зухвалим, особливо в поєднанні з насиченим чорним олівцем і яскравою помадою, то зараз існує безліч м'якших і ніжних відтінків, а також способів носити сині і блакитні тіні для повік щодня. Зірки переважно поєднували блакитний макіяж очей із коричневими або бежевими помадами та блисками для губ. Контуринг у них теж був нейтральним, рум'яна - ніжними.

Тож який зробити макіяж, щоб не бути як дівчина з 90-х? Нижче ми знайшли кілька прикладів, які допоможуть вам під час створення свого образу та підбору кольору.

Макіяж із синіми тінями та чорним каялом

Фото: Getty Images

Крижані-блакитні блискітки

Фото: Getty Images

Сіро-блакитні тіні нанесені на всю повіку

Фото: Getty Images

Матовий насичений відтінок

Фото: Getty Images

Ніжний акцент блакитним

Фото: Getty Images

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