Блакить на кінчиках пальців

Видання Woman&Home розповіло, що весною різко зростає попит на ніжні відтінки у манікюрі, особливо на акварельні та пудрово-блакитні французькі кінчики. І це не випадково.

На тлі тренду на «природну красу», максимально природний вигляд мають прозорі текстури та ледь помітні кольори, тобто класичний френч переживає нове народження, проте тепер із кольоровим акцентом.

Блакитний, від ледве помітного небесного відтінку, до глибокого темно-синього, стає головним героєм весняно-літнього сезону. Він додає образу свіжості, але не перевантажує образ.

Блакитний мікрофренч

Мінімалізм у чистому вигляді. Тонка, майже графічна лінія вздовж краю нігтя замість класичної дуги. Ідеально для тих, хто любить «ледь помітну» красу. Найкращий вигляд має зі світло-блакитним відтінком на нюдовій чи напівпрозорій базі.

Квадратна форма та пудрово-блакитний

Квадратні нігті — один із головних трендів 2026 року. У поєднанні з френчем вони створюють чіткий та сучасний силует. Пудровий блакитний додає м’якості цьому графічному образу.

Кобальтовий акцент

Якщо вам хочеться трохи сміливості, обирайте насичений кобальтовий. Завдяки мінімалістичному дизайну він не має надто яскравого вигляду, але працює як стильний аксесуар, ніби яскрава сумка чи сережки.

Короткі нігті та ніжно блакитний

Якщо ви тільки знайомитеся з кольоровим френчем, почніть із короткої довжини. Ніжний блакитний має дуже акуратний вигляд і робить манікюр максимально «зручним» для сприйняття.

Подвійний френч

Два паралельні кінчики замість одного, і ваш манікюр вже має цікавіший вигляд. Блакитний тут особливо виграшний, він нагадує джинс і ідеально пасує до літніх образів.

Індивідуальний мікс відтінків

Один із найцікавіших трендів — кастомні кольори. Майстри змішують гелі, щоб створити унікальний відтінок саме під ваш тон шкіри чи настрій. Це може бути як база, так і сам френч. У результат ви отримуєте максимально персоналізований манікюр.

Темно-синій френч

Цей колір уже називають «новим бордовим». Він має стриманий та елегантний вигляд і нагадує улюблені темні джинси — універсальний варіант на всі випадки.

Блакитний френч — це не просто ще один тренд, а відповідь на наш запит про легкість, універсальність і стриману елегантність. Він не вимагає сміливості, як яскраві неонові кольори, але й не має нудного вигляду, як класичний нюд.

