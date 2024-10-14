Блонд відтінку шампань — освітлення з 2000-х, яке знову актуальне цього сезону

З настанням осені багато з нас бажають оновити свій зовнішній вигляд, зокрема змінити колір волосся, тож варто звернути увагу на освітлення шампань.

Світлі відтінки, як правило, переважають у літній сезон, проте видання Stylist радить восени звернути увагу на м’які, нейтральні та пом’якшені кольори. Тож блонд кольору шампань стане одним із найвишуканіших варіантів для осінніх змін.

Що таке блонд кольору шампань

Це елегантний та збалансований відтінок, який поєднує в собі теплі та холодні кольори. Він створює приємний, багатовимірний ефект, що відрізняє його від більш суворих відтінків, таких от як платиновий чи попелястий блонд. Відтінок шампань повернувся на модну арену зі стильних образів початку 2000-х, коли його популяризували такі ікони, як Клаудія Шиффер та Наташа Полі.

Навіщо обирати відтінок шампань

Цей відтінок — чудовий варіант для тих, хто шукає щось м'яке, але водночас яскраве. Кремові тони кольору шампанського виглядають розкішно, ідеально поєднуються з золотистими відтінками осені. Він чудово пасує до світлого волосся, оскільки вимагає меншої кількості знебарвлення в порівнянні з холоднішими відтінками.

Ідеальний тон шкіри для відтінку шампань

Одна з причин популярності цього відтінку — його універсальність. Завдяки поєднанню теплих і холодних тонів, він підходить для різноманітних відтінків шкіри. Світлим відтінкам шкіри пасує тепло кольору, без ризику мати блідий вигляд. Крім того, цей відтінок гармонійно доповнює природне тепло оливкового тону шкіри, роблячи образ більш живим. Однак, власникам темного чи рудого волосся слід знебарвити свій натуральний колір, щоб досягти бажаного результату.

Відмінності між відтінками шампань і бежевим блондом

Хоча вони мають схожість, між ними є певні важливі відмінності. Бежевий блонд, як правило, має більш холодні відтінки, часто з нейтральними чи попелястими тонами. Водночас блонд кольору шампань тепліший та сонячніший. Якщо ви хочете підібрати ідеальний відтінок для себе, варто звернутися до колориста, який допоможе вам обрати найкращий варіант відповідно до вашого тону шкіри.

Відмінності між відтінками шампань і перламутровим блондом

Блонд кольору шампань має тепліший вигляд і містить золотисті ноти, тоді як перламутровий блонд має холодніші, сріблясті тони. Якщо вам подобається осяяний ефект, але ви шукаєте м'якший варіант для осені, блонд відтінку шампань — ідеальний вибір.

Як зберегти відтінок

Після того, як ви досягли ідеального відтінку, важливо зберегти його свіжий вигляд надовго.

Використовуйте фіолетовий шампунь — це допоможе нейтралізувати небажані жовті відтінки, які можуть з’явитися з часом.

Обирайте зволожувальний шампунь та кондиціонер, а також регулярно використовуйте маски для глибокого зволоження. Світле волосся може бути схильним до сухості, тому живильні засоби є важливими для підтримки здорового вигляду.

За можливості, зменшуйте використання фена, прасок та плойок, щоб запобігти пошкодженню волосся.

Блонд кольору шампань — це вишуканий вибір для осені. Його універсальність дозволяє підібрати відтінок для будь-якого тону шкіри, а догляд за ним може стати досить легким, якщо дотримуватися кількох простих правил.

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