Боб — класична зачіска для дорослих жінок: чому її варто обрати та як доглядати

Вікових змін у кольорі та текстурі волосся не зупинити, але в будь-якому віці кожна жінка може обрати собі зачіску та знайти ту, яка пасуватиме їй якнайкраще.

Видання Еxpress назвало "класичну зачіску", яка пасуватиме майже всім дорослим жінкам. З віком зʼявляється сивина, волосся стає тонким та ламким. Наприклад, під час менопаузи у жінок часто знижується рівень естрогену та прогестерону, а це може призвести до стоншення та випадіння волосся.

На щастя, це легко виправити простою зміною зачіски і не обовʼязково робити її дуже короткою. Можна обрати боб чи легку стрижку з шарами. Наприклад, якщо правильно підстригти та зробити укладання боба, майже всі літні жінки матимуть фантастичний вигляд. Текстурований боб із шарами та ніжними хвилями може візуально збільшити об’єм волосся та зробити вас молодшою на вигляд.

Однак до цієї стрижки слід підходити обережно. Краще уникати подовжених спереду бобів, оскільки це привертає більше уваги до шиї, на якій одній з перших проявляються ознаки старіння.

Якщо ви не хочете прощатися з довжиною, то краще зробити шарування. Використання легких і плавних шарів створить ефект свіжості та руху, довше волосся матиме здоровіший вигляд.

З огляду на те, що всі ми різні та кожен має свої стильові вподобання, завжди краще звернутися за порадою до свого перукаря, тим паче якщо ви плануєте радикальні зміни. У виборі зачіски необхідно розуміти структуру вашого волосся, щоб також відштовхуватися від цього у створенні чогось нового.

Крім того, виявляється помилковою думка, що волосся краще сушити природним шляхом, без додаткових інструментів. Коли волосся вологе, воно вбирає велику кількість води, що може в рази перевищувати його власну вагу. Це робить волосся слабшим, що робить його сприйнятливим до пошкоджень і ламкості. Щоб уникнути цього, рекомендується сушити волосся феном, з використанням спеціальних засобів для захисту, обирати найнижчу можливу температуру фена та дотримуватися необхідної відстані від пасм до насадки.

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