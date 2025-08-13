Боб Джессіки Біл: як зробити таку зачіску та укладання

Джессіка Біл / © Associated Press

Чи варто наважитися на таку радикальну зміну, як укладати боб, щоб він мав такий самий бездоганний вигляд і чи буде пасувати ця стрижка саме вам, спробуємо розбиратися разом, а допоможе нас у цьому стаття видання Real Simple.

Акторка зізналася, що це найкоротша стрижка у її житті. Відрізане волосся стало для неї символом свободи та свіжого старту. І хоча Джесіка завжди носила довге волосся, цього разу вона була готова до змін.

Над стрижкою працював знаменитий стиліст Anh Co Tran, відомий своєю майстерністю створювати ідеально чисті лінії та стильні геометричні форми.

Секрети укладання

© Associated Press

Сам по собі боб має стильний вигляд, але ключ до його успіху — правильне укладання. Улюблений варіант Джессіки — ідеально пряме волосся з проділом посередині.

Як повторити образ:

Розділіть волосся на секції — починайте вирівнювати з нижніх шарів. Використовуйте праску для волосся — працюйте акуратно, пасмо за пасмом, щоб кожна ділянка була гладенькою. Завершіть використанням стайлінгу — трохи спрею для блиску чи легкого лаку.

Порада: такий боб має найкращий вигляд на здоровому волоссі з чітким зрізом. Якщо кінчики посічені, стрижка втрачає свій «графічний» ефект.

Кому пасує боб

Овальна форма обличчя — ідеальний варіант, підходить майже будь-яка довжина бобу.

Кругле обличчя — варто залишити довжину трохи нижче підборіддя для візуального витягування.

Квадратна форма — м’які лінії зрізу та легка текстура пом’якшать риси.

Боб, як у Джессіки Біл — це не просто модна стрижка, а символ сміливості та готовності до змін. Якщо ви давно мріяли освіжити образ, цей боб може стати ідеальним варіантом. Він підкреслює риси обличчя, має сучасний вигляд і дозволяє експериментувати зі стилем. І головне, як показує приклад Джессіки Біл, іноді варто просто наважитися, адже зміни можуть подарувати відчуття легкості та оновлення.

