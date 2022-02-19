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Боремося з целюлітом: учасниця "Холостяка-11" поділилася ефективними вправами

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Боремося з целюлітом: учасниця "Холостяка-11" поділилася ефективними вправами

Даша Ставнича/Instagram

Даша Ставнича дала пораду, як позбавитися целюліту.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Даша Ставнича поділилася з фоловерами добіркою ефективних вправ від целюліту.

Вона також зазначила, щоб подолати цю проблему, потрібно правильно харчуватися, вести активний спосіб життя та регулярно займатися фізичними вправами з акцентом на проблемні зони.⠀

"Тримайте простий і ефективний комплекс на сідниці та стегна.

Тренування:

  • Рівень підготовки: для всіх, хто просунутий — беремо обтяжувачі;
  • Перед виконанням зробити розминку.
  • Робимо 3-4 кола, кожну вправу виконуємо по 40 секунд. Між колами відпочинок 1 хвилина", — написала Даша.

На відео Ставнича постала в обтислому чорному кроптопі та лосинах, а також у світлих кросівках.

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