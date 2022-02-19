Боремося з целюлітом: учасниця "Холостяка-11" поділилася ефективними вправами

Даша Ставнича дала пораду, як позбавитися целюліту.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Даша Ставнича поділилася з фоловерами добіркою ефективних вправ від целюліту.
Вона також зазначила, щоб подолати цю проблему, потрібно правильно харчуватися, вести активний спосіб життя та регулярно займатися фізичними вправами з акцентом на проблемні зони.⠀
"Тримайте простий і ефективний комплекс на сідниці та стегна.
Тренування:
- Рівень підготовки: для всіх, хто просунутий — беремо обтяжувачі;
- Перед виконанням зробити розминку.
- Робимо 3-4 кола, кожну вправу виконуємо по 40 секунд. Між колами відпочинок 1 хвилина", — написала Даша.
На відео Ставнича постала в обтислому чорному кроптопі та лосинах, а також у світлих кросівках.
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