Фарбування волосся / © Credits

Стиль «рецесійних брюнеток», яких також називають «рецесійними білявками» — це, по суті, вишуканий спосіб сказати, що ви дозволяєте своєму корінню відростати. Однак, є спосіб зробити це, не наражаючи на катастрофу.

Як це зробити, Чаз Дін та Санні Брук, перукарі знаменитостей, розповіли Рurewow.

Що таке рецесійна брюнетка

2021 року на сцену з’явилися «дорогі брюнетки», які через два роки перетворилися на «брюнетки з елітного сету». Обидва стилі були приурочені до економічного піднесення. Зараз тренди у зачісках скоригувалися відповідно часу. Далеко від розкішного (і цінового) багатошарового мелірування для створення «дорогого» образу, люди звертаються до стилю, який не передбачає частих відвідувань салону краси.

«Брюнетка в стилі рецесії» — це не лише як кольоровий тренд, а й зміна мислення. Йдеться про прийняття тонів, які більш поблажливі під час відрощування, легші у догляді та, зрештою, економніші для ваших часу та гаманця. Але ось у чому річ: це необов’язково означає тьмяне або матове волосся. Найкрасивіші брюнетки в стилі рецесії мають «навмисне тепло» або ледь помітну гру тонів. Уявіть собі кавовий, коричний колір. Ось де магія — створення насиченості та глибини, які граційно відростають і мають вишуканий вигляд за будь-якого освітлення.

Що замовляти в салоні

Є кілька способів замовити техніку фарбування волосся «брюнетка в стилі рецесії» в салоні. Дін рекомендує попросити розплавлений балаяж, який буде відповідати вашому корінню. Балаяж на світліших кінчиках — найкращий спосіб пришвидшити ріст, який буде мати природній вигляд. Ви також можете додати трохи тонких темних пасм, щоб ще більше пом’якшити балаяж для більшої глибини та об’єму.

Брук радить використовувати розтушовування від коренів, яке так само поєднуватиметься з вашим натуральним кольором волосся, у поєднанні з темними пасмами тон у тон, що, за її словами, забезпечить об’єм без високого контрасту. Це робить відрощення м’яким і розсіяним, як і має бути.

Як підтримати колір між фарбуваннями

Уникайте гарячої води. Щоб максимально продовжити стійкість кольору волосся, не мийте його занадто часто. Потім, у дні миття, Дін радить уникати гарячої води. Гаряча вода швидко вимиває колір. Використовуйте тонуючий засіб та засоби для укладання, щоб допомогти боротися з небажаним теплом і продовжити утримувати колір на всіх відтінках волосся.

Використовуйте засоби для збереження кольору. Використовуйте делікатні засоби догляду, які рекомендовані для фарбованого волсся.

Змініть свій проділ. Цей простий трюк відводить погляд від вашої звичайної лінії коренів і може миттєво пом’якшити вигляд відрослого волосся, пояснює Брук. Бонус — це додає об’єму.

Використовуйте спрей для корекції коренів. Це швидкі рішення, але неймовірно ефективні для маскування відрослого волосся в крайньому випадку, каже Брук. Просто розпороште його на проділ або лінію росту волосся, розтушуйте пальцями або пензлем — і все готово. Шукайте той, який відповідає вашому тону.

Експериментуйте з аксесуарами. Шикарна пов’язка на голову, шовкова хустка або навіть вдало розміщений затискач можуть покращити ваш образ, водночас стратегічно приховуючи коріння, каже Брук.