Bubble bob - одна з наймодніших зачісок 2023 року

Багато зірок у 2023 році вирішили попрощатися з довгим волоссям, змінили довжину волосся на користь коротших стрижок. Одним із трендів 2023 року стали вкорочені зачіски на середню довжину волосся..

А однією з наймодніших зачісок став вubble bob.

Як виглядає стрижка бабл-боб

Форма зачіски нагадує бульбашку, тому і називається "балб боб".

Bubble bob є коротким варіантом бобу. Волосся повинно бути прямим, спереду трохи довшим ніж ззаду, але не повинно опускатися нижче підборіддя. Проділ скоріше посередині. Як і будь-який інший боб, бабл боб чудово виглядатиме з чубчиком.

"Пишна форма і кінчики, які загинаються внизу, є ознаками гарного бабл-бобу", - пояснює перукар Люк Гершесон, який є автором назви "бабл боб".

Бабл боб - наймодніша стрижка 2023 року

На його думку, форма бабл бобу підходить для більшості форм обличчя через свою довжину: "Вона закінчується десь між плечима та підборіддям", — каже Гершесон. І в цьом у проміжку кожна жінка може вибрати свою оптимальну довжину.

Бабл-боб – це не лише ефектна, надзвичайно жіночна зачіска, а й зручна, проста в укладанні.

Бабл боб - наймодніша стрижка 2023 року

Кому підходить bubble bob

Найбільше бабл боб личить власницям овального або подовженого обличчя. Він відмінно підкреслить риси обличчя, але його варто уникати жінкам з обличчям квадратної форми.

Стрижка ідеально підійде для густого волосся, а у випадку тонкого потрібного ефекту бульбашки домогтися буде дуже складно.

Гершесон радить для цієї зачіски супергладке укладання феном, а внизу круглою щіткою підкрутити кінчики волосся донизу.

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