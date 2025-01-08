Матиме густіший та об'ємніший вигляд: 7 найкращих стрижок для тонкого волосся

Кожен, у кого тонке волосся, знає, як важко його укласти так, щоб створити ілюзію густоти і ця ілюзія протрималася довше однієї хвилини.

У вас тонке волосся і ви відчуваєте, що перепробували все: найкращу коротку стрижку для тонкого волосся, шукали всюди найкращий кондиціонер, пробували метод 100 масажних рухів на день і наносили сироватку для зростання волосся? Але, навіть якщо ви досі не знайшли ефективний засіб, щоб зробити волосся густішим, ви точно можете вибрати одну з зачісок, запропонованих знаменитим перукарем Чазом Діном сайту PureWow. Будь-яка з цих зачісок допоможе імітувати густоту волосся і добре і довго триматиметься.

Ви побачите, що, якщо не всі рекомендовані зачіски, то точно більшість, короткі. Тут немає довгих, широких локонів. Як правило, рекомендується довжина до ключиць, плюс-мінус, і багатошаровість, щоб надати вашим пасмам об'єму. Крім того, що може допомогти зробити волосся більш пишним, так це включення чубчика. Він робить всю вашу стрижку більш пишною. Якщо ви підстрижете чубчик, це автоматично збільшить видимість об'єму волосся.

Асиметричний боб

Руні Мара / Фото: Credits

Ця зачіска трохи коротша ззаду, ніж спереду, що додає масу об'єму та форми, щоб створити ілюзію густішого волосся. Додайте кілька вільних хвиль посередині для ще більшої пишноти. Дін також додає, що глибокий бічний проділ — ваш друг. Це підходить для тих, хто має тонке волосся, тому що ви створюєте ілюзію пишності. Під час укладання він рекомендує використовувати губчасті бігуді або інший інструмент без нагрівання, щоб уберегти волосся від теплового пошкодження.

Пухнастий кінський хвіст

Зендея / Фото: Credits

Якщо ви хочете зібрати волосся в пучок, пухнастий кінський хвіст допоможе зробити все більш пишним і пружним, але Дін радить вам розглянути можливість використання накладного волосся і додавання шишки на маківці, щоб створити форму. Потім розпорошіть на корені спрей для надання об'єму, перш ніж зібрати волосся у вільний хвіст. Додайте трохи додаткового об'єму, обернувши пасма навколо плойки пасмами, а потім витягнувши кілька пасм, що обрамляють обличчя.

Довгі шари

Сандра Буллок / Фото: Credits

У той час як стрижка, що повністю складається з однієї довжини, може обтяжити волосся і зробити його плоским, перисті шари зроблять все навпаки. У салоні попросіть трохи загострені кінці, щоб додати додаткову пишність середнім пасмам. Потім при укладанні нанесіть легкий мус або піну для тіла, що висихає на повітрі.

Прямий боб

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

З іншого боку, акуратна стрижка може бути вигідною і для тонкого волосся. Ця зачіска насправді краще підходить для тонкого волосся, ніж для густого, каже Дін. Густіше волосся може мати занадто громіздкий вигляд з цією стрижкою. Чим тупіша стрижка, тим щільніший вигляд матимуть ваші локони внизу, тому вони здаватимуться густішими. Плюс, додає Дін, вона тримає форму та створює гарну, гладку, чисту лінію. Ідеально підходить для тонкого волосся.

Порізана піксі

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Цей стиль — ідеальна стрижка без метушні для жінок з тонким волоссям. Але вам знадобиться текстурувальна паста, щоб надати трохи текстури і зафіксувати укладання. Коли справа доходить до її вибор, Дін каже, що вам потрібна та, яка розчиняється у воді, щоб не обтяжувати ваші локони. Щоб перевірити, нанесіть трохи на руку. Якщо продукт змивається лише водою, це означає, що він розчиняється у воді, пояснює він. Якщо під час ополіскування рук вона здається восковою і вам потрібно використовувати мийний засіб, щоб видалити його, отже, він важкий і накопичуватиметься на голові. Стиліст рекомендує використовувати дифузор на низькій швидкості під час укладання волосся, щоб надати їм об'єму і текстури.

Текстурована зачіска половина догори, половина донизу

Сальма Хайєк / Фото: Associated Press

Половина догори-половина донизу — це весело і кокетливо, і найкраще в цій зачісці те, що ви можете носити практично на будь-якій довжині. Однак, за словами Діна, це одна з тих зачісок, для якої вам знадобляться нарощування. Крім того, матеріали для нього легко придбати, і є варіанти, які підійдуть для будь-якого бюджету. Щоб створити верхній пучок, вам доведеться прикріпити "пундик", загорнути його у волосся, щоб отримати цей підйом, а потім додавати нарощування, щоб отримати всю цю пишність. Спрей, що текстурує, і паста для укладання можуть надати додаткового обсягу.

Розірвана коса

Ніколь Кідман / Фото: Credits

Ось у чому суть кіс: вони насправді можуть зробити тонке волосся тоншим. Тим не менш, зачіска кумедна, і з певним нарощеним волоссям ви все одно можете взяти участь в ілюзії чудових густих локонів. Дін рекомендує вставити заколоті або заплетені накладні пасма, перш ніж ви почнете. Потім ви готові спробувати цю прекрасну косу, використовуючи техніку, відому як млинець. Зачешіть волосся набік і створіть вільну косу, нанесіть трохи загучуваща або розпорошіть текстурувальний спрей, а потім поступово витягуйте кожне пасмо, поки не досягнете бажаної товщини.

Проблеми укладання тонкого волосся

Укладання тонкого волосся може бути складним — для початку, тут нема з чим працювати. Воно може важко утримувати форму, і у вас можуть бути ділянки шкіри голови, які буде видно. Є також деякі зачіски і стрижки, які просто не підійдуть, якщо не спробувати перуку або нарощування волосся.

Зокрема, Дін каже, що краще, на жаль, тим, у кого тонке волосся, триматися подалі від чубчика-штори. Воно не триматиме цю форму, пояснює перукар. У нього недостатньо підтримки.

На щастя, є багато способів зламати систему.

Як тонке волосся має кращий вигляд: коротким чи довгим

Дін каже, що, як правило, не слід обмежувати себе певною довжиною волосся, але визнає, що ті, у кого винятково тонке волосся, не захочуть відрощувати його нижче ключиць. Чим більша відстань від шкіри голови до кінчиків, тим тонший вигляд воно має. Так що ключиця — це своєрідний ідеальний варіант, але, знову ж таки, це орієнтир. Це не кінцева точка.

Поради щодо укладання, щоб тонке волосся мало густий вигляд

На щастя, є багато способів збільшити обсяг волосся, щоб створити ілюзію густішої гриви. Безперечно уникайте використання агресивних хімікатів та/або мильних шампунів, тому що вони руйнують волосся, і це зробить його тоншим, тоншим і слабшим, радить Дін. Переконайтеся, що ви використовуєте засоби для надання обсягу, такі як мус.

Він каже, що під час укладання ключовим моментом є зворотний напрямок волосся. Це відбувається, наприклад, коли ви сушите волосся феном у напрямку, протилежному його звичайному положенню. Ви також можете використовувати спреї для об'єму та текстури, щоб додати додатковий корінь.

Ще один трюк — це фарбування коренів. Це автоматичний спосіб зробити волосся будь-якої людини густішим, каже Дін. Якщо ви відтягуєте волосся назад і бачите шкіру голови, нанесіть на неї трохи фарби і волосся відвічі густіший вигляд. Він радить вибирати колір, який найближче до коріння волосся.

І, звичайно, ви також можете вибрати нарощування волосся. Дін називає їх «добрим, класним способом, якщо ви просто хочете надати волоссю об'єм, але не хочете проходити через безліч інших хитрощів».

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