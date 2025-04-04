Бульбашкова коса: як зробити стильну та трендову зачіску

Бульбашкова коса / © Credits

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Бульбашкова коса — це не зовсім коса у традиційному сенсі. Вона створюється шляхом розділення хвоста гумками, а потім легкого «розпушування» кожного сегмента для утворення об’ємних секцій — бульбашок. Цей образ підходить для будь-якої довжини й текстури волосся, легко адаптується до різних стилів і, найголовніше, не потребує великого досвіду у зачісках, про це розповіло видання Real Simple.

Бульбашкова коса — не лише модна, а й практична:

Підходить для будь-якого типу волосся. Вона добре тримається і на тонкому та густому волоссі.

Швидка у виконанні. Усе, що вам потрібно — кілька гумок і трохи часу.

Без термічного пошкодження. Така зачіска — чудовий спосіб отримати природні хвилі без плойок і праски.

Універсальна. Ідеально підходить як для повсякденного образу, так і для святкових подій.

Що знадобиться:

Незмивний кондиціонер або зволожувальний крем для укладання

Легкий гель або лосьйон для фіксації

Гумки для волосся (краще тканинні чи силіконові, щоб уникнути ламкості)

Лак для волосся (за бажанням)

Стрічки, шпильки чи декоративні елементи

Як зробити бульбашкову косу

Почніть із нанесення легкого крему чи незмивного кондиціонера для зволоження та приборкання «пухнастості». Це створить ідеальну основу для зачіски. Зберіть волосся у високий, середній чи низький хвіст — залежно від бажаного результату. Закріпіть міцною гумкою. Надягайте додаткові гумки через кожні 5–8 см уздовж хвоста. Після кожної гумки обережно «розтягуйте» волосся у сторони, надавайте секції об'єму та форми. Скільки «бульбашок» буде — залежить від довжини вашого волосся. Закінчіть зачіску легким лаком для волосся, щоб бульбашки зберігали форму, а неслухняні пасма залишалися на місці. За бажанням — додайте стрічки, перлини чи блискітки.

Поради

Дві бульбашкові коси. Ідеальні для активного дня або фестивального лука.

Коса збоку. Трохи асиметрії зробить образ ніжним і стильним.

Декор. Спробуйте вплести у зачіску кольорову стрічку чи тонкий ланцюжок.

Догляд за волоссям перед і після зачіски

Перш ніж укладати волосся, краще нанести засіб для термозахисту, навіть якщо ви не використовуєте гарячі інструменти. Це зміцнює кутикулу волосся та запобігає ламкості через натягування гумками.

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Після розпускання коси важливо дати волоссю «відпочити». Нанесіть олійку чи живильну маску, щоб відновити природний баланс вологи та блиску.

Бульбашкова коса — це один із тих трендів, який поєднує естетику та практичність. З нею легко мати доглянутий вигляд і не витрачати багато часу. А головне — така зачіска дарує можливість експериментувати, додає у повсякденний образ нотки грайливості та модного шарму.