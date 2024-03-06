Бʼюті-поради, які стануть у пригоді кожному: 8 лайфгаків від блогерки

Всі ми мріємо про бездоганний вигляд, але іноді нам не вистачає певного "магічного" лайфгаку. Пропонуємо кілька порад, які допоможуть вам виглядати неперевершено.

Блогерка поділилася в своєму Instagram кількома корисними порадами.

Легке покриття – спонжик. Щільне – пензлик

Коли йдеться про нанесення макіяжу, інструмент, який ви використовуєте, може значно змінити результат. Щоб досягти легкого покриття, яке має натуральний і свіжий вигляд, краще використовувати спонжик. Він допомагає рівномірно розподілити продукт по шкірі, створюючи легке покриття, що робить шкіру більш природньою та бездоганною.

Навпаки, якщо ви бажаєте щільне покриття, котре приховує недоліки і створює ідеальний тон шкіри, краще використовувати пензлик. Він дозволяє наносити продукт із більшою інтенсивністю та концентрацією на певних ділянках обличчя.

У вас прищ – біжіть до дерматолога, а не до косметолога

Якщо у вас є проблеми шкіри, такі як прищі, почервоніння або висипи, перший крок - це консультація з дерматологом. Він зможе правильно діагностувати причину проблеми та призначити відповідне лікування. Косметолог може бути корисним для підтримки здоров'я шкіри та її косметичного вигляду, але він не може замінити медичну консультацію дерматолога у випадку серйозних проблем.

Проскрабуйте шкіру перед голінням

Скрабування допомагає видалити ороговілі клітини, засмагу та інші забруднення з поверхні шкіри. Застосування скрабу перед голінням може також допомогти уникнути появи врослих волосків та запобігти подразненню шкіри, яке часто виникає після гоління. Крім того, гладка та чиста шкіра допомагає лезу краще ковзати по поверхні, що зменшує ризик порізів та подразнень.

Нанесіть бальзам на губи перед помадою

Це допомагає уникнути висушування губ від помади і підвищує комфорт під час носіння. Зволожена поверхня губ робить їх рівнішими та гладкими, що допомагає помаді рівномірно розподілитися. Це може підвищити тривалість зносу помади та забезпечити більш насичений колір.

Щоб візуально покращити свій манікюр через деякий час намастіть кутикулу кремом

Кутикула – це м'яка шкіра, яка оточує нігтьове ложе і захищає від інфекцій та пошкоджень. Однак вона може стати сухою, обвітреною та подражненою від різних факторів, таких як часте миття рук або вплив агресивних хімічних речовин

Спершу сушимо волосся, а тоді використовуємо олійку

Сухе волосся краще вбирає олійку, оскільки відсутність вологи дозволяє продукту краще проникнути в кутикулу волосся і живити його зсередини. Це забезпечує кращий зволожувальний ефект та захист від сухості та пошкоджень.

Щоб будь-який парфум тримався довше, нанесіть крем

Можна сконцентруватися на пульсуючих точках, таких як зап'ястя, згин ліктів чи колін, шия та за вушками. Рівномірно розподіліть крем тонким шаром. А потім скористайтеся парфумом.

Фарбуйте повіки трішки заплющивши очі

Це дозволить фарбуватися швидше, оскільки ви можете наносити туш на вії за один або два рухи. Також сприяє більш ефективному нанесенню туші на вії, робить їхній вигляд об'ємнішим і довшим. Цей метод допомагає досягти більш виразного ефекту без зайвих зусиль. Так ви уникаєте утворення плям на повіках, оскільки туш рівномірно розподіляється на віях без ризику несанкціонованого контакту з шкірою.

Ці лайфхаки допоможуть кожній бути бездоганною щодня. Завдяки простим, але ефективним порадам, догляд за собою стає приємним і ефективним.

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