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Це дуже гарно: вишуканий пучок в стилі Old money

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
367
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1 хв
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Це дуже гарно: вишуканий пучок в стилі Old money

Пучок в стилі Old money / Фото: Credits

Якщо вас захоплює стиль Old money, то варто спробувати цю зачіску.

Як зробити стильний пучок показала блогерка Керрі Мюр у своєму ТікТок, де за нею спостерігають більше 5 мільйонів підписників.

  • Для цієї зачіски вам знадобляться гумка та шпилька-автомат в одній стилістиці.
  • Для початку відділіть верхню частину волосся та зафіксуйте на потилиці шпилькою-автомат.
  • Після цього зберіть все волосся у низький хвіст та зав'яжіть резинкою, не витягаючи його до кінця та утворивши пучок. Кінці, які лишились, оберніть над резинкою та зафіксуйте нею.

Для виконання цієї зачіски Керрі використала резинку та шпильку золотого металевого відтінку. Ви ж можете обрати ті, які вам до вподоби.

@goodhaircarrie Easy Bun Hairstyle ✨Using gold accessories from @leletny #hairtutorials #easyhairstyles #hairhacks #hairtok #viralhair #easyhair #hairbunhack #easyworkhairstyle #goldhairaccessories ♬ Take My Breath Away - EZI

Нагадаємо, раніше ми описали, як зробити ідеальний пучок-мушлю.

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Дата публікації
Перегляди
367
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