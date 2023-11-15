Це дуже гарно: вишуканий пучок в стилі Old money

Якщо вас захоплює стиль Old money, то варто спробувати цю зачіску.

Як зробити стильний пучок показала блогерка Керрі Мюр у своєму ТікТок, де за нею спостерігають більше 5 мільйонів підписників.

Для цієї зачіски вам знадобляться гумка та шпилька-автомат в одній стилістиці.

Для початку відділіть верхню частину волосся та зафіксуйте на потилиці шпилькою-автомат.

Після цього зберіть все волосся у низький хвіст та зав'яжіть резинкою, не витягаючи його до кінця та утворивши пучок. Кінці, які лишились, оберніть над резинкою та зафіксуйте нею.

Для виконання цієї зачіски Керрі використала резинку та шпильку золотого металевого відтінку. Ви ж можете обрати ті, які вам до вподоби.

Нагадаємо, раніше ми описали, як зробити ідеальний пучок-мушлю.

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