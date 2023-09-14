Це дуже просто: блогерка показала, як ідеально випрямити волосся і сховати посічені кінчики

Ідеально випрямлене волосся без посічених кінчиків – мрія багатьох жінок.
Виявляється, що випрямити волосся і зменшити посічені кінчики дуже просто. Для цього треба знати лише кілька секретів.
Секрет ідеального випрямлення волосся й гарних кінчиків розкрила блогерка Одрі Боос.
Дівчина поділилася своїм лайфгаком у TikTok.
На короткому відео можна побачити, як Одрі ковзає щіткою по волоссю перед випрямлячем. Фахівчиня з волосся надала короткі рекомендації:
- беріть тонкі й широкі пасма;
- рухайтеся повільно від основи волосся до кінчиків.
@audboos how to straighten your hair the RIGHT way ♀️ #hairtutorial #straighthair #hairtok ♬ bad idea right? — Olivia Rodrigo
Також Одрі показала трюк, який вона використовує, щоб зменшити появу посічених кінчиків. В самому кінці кожного пасма дівчина нахиляє випрямляч донизу, щоб злегка підвернути й таким чином приховати посічені кінчики.
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