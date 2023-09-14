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Це дуже просто: блогерка показала, як ідеально випрямити волосся і сховати посічені кінчики

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
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Це дуже просто: блогерка показала, як ідеально випрямити волосся і сховати посічені кінчики

Як ідеально випрямити волосся / Фото: Credits

Ідеально випрямлене волосся без посічених кінчиків – мрія багатьох жінок.

Виявляється, що випрямити волосся і зменшити посічені кінчики дуже просто. Для цього треба знати лише кілька секретів.

Секрет ідеального випрямлення волосся й гарних кінчиків розкрила блогерка Одрі Боос.

Дівчина поділилася своїм лайфгаком у TikTok.

На короткому відео можна побачити, як Одрі ковзає щіткою по волоссю перед випрямлячем. Фахівчиня з волосся надала короткі рекомендації:

  • беріть тонкі й широкі пасма;
  • рухайтеся повільно від основи волосся до кінчиків.
@audboos how to straighten your hair the RIGHT way ‍♀️ #hairtutorial #straighthair #hairtok ♬ bad idea right? — Olivia Rodrigo

Також Одрі показала трюк, який вона використовує, щоб зменшити появу посічених кінчиків. В самому кінці кожного пасма дівчина нахиляє випрямляч донизу, щоб злегка підвернути й таким чином приховати посічені кінчики.

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Дата публікації
Перегляди
242
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