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Це легко: зачіска з "крабом" для короткого волосся

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
1 хв
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Це легко: зачіска з "крабом" для короткого волосся

Зачіска з "крабом" для короткого волосся / Фото: Credits

Думаєте, якщо маєте коротку стрижку, то затискач "краб" не для вас? Тоді просто подивіться на це. Блогерка Кайла Лі показала лайфгак на цей випадок.

  • Спочатку вона відділила верхню частину волосся від основного об'єму, за допомогою пінки уклала, завівши кінці до потилиці.
  • Далі дівчина загорнула їх у пучок та зафіксувала резинкою.
  • Після цього зібрала залишок волосся в такий самий пучок, але закріпила його під попереднім.

Наостанок закріпила затискач на пучках.

@kylaleelee day 9 of my 10 days of short hairstyles series!! slick back claw clip my favorite hairstyle before wash day that i’ve finally *perfected* comment any requests for day 10!! ☺️ #shorthairstyles #shorthair #shorthairstyles #clawcliphairstyles #clawcliphack #slickback #shorthairclawclip #shorthairslickbun #greasyhairstyles #10daysofhairstyles ♬ Lovin On Me - Jack Harlow

Раніше ми описали топ-5 зачісок із затискачем "краб".

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Дата публікації
Перегляди
774
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