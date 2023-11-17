Це легко: зачіска з "крабом" для короткого волосся

Думаєте, якщо маєте коротку стрижку, то затискач "краб" не для вас? Тоді просто подивіться на це. Блогерка Кайла Лі показала лайфгак на цей випадок.
- Спочатку вона відділила верхню частину волосся від основного об'єму, за допомогою пінки уклала, завівши кінці до потилиці.
- Далі дівчина загорнула їх у пучок та зафіксувала резинкою.
- Після цього зібрала залишок волосся в такий самий пучок, але закріпила його під попереднім.
Наостанок закріпила затискач на пучках.
@kylaleelee day 9 of my 10 days of short hairstyles series!! slick back claw clip my favorite hairstyle before wash day that i’ve finally *perfected* comment any requests for day 10!! ☺️ #shorthairstyles #shorthair #shorthairstyles #clawcliphairstyles #clawcliphack #slickback #shorthairclawclip #shorthairslickbun #greasyhairstyles #10daysofhairstyles ♬ Lovin On Me - Jack Harlow
Раніше ми описали топ-5 зачісок із затискачем "краб".
Читайте також:
- Прихований хвіст: проста і вишукана зачіска від британської блогерки
- Ідеальний пучок-мушля: блогерка показала, як за кілька хвилин зробити романтичну зачіску
- Геніальний лайфгак: як зібрати волосся в ідеальний кінський хвіст без "півнів"