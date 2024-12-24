Це носили всі: п'ять головних прикрас для волосся 2024 року

Це прості рішення, які прикрашали волосся дівчат цього року у всьому світі.

2024 рік став роком вінтажу та аксесуарів. Багато блогерів, стрітстайлерів і зірок пробували експериментувати з різними прикрасами для волосся, проте дійсно популярними і вірусними стало не так багато з них.

Нижче ми виділили п'ять прикрас, які найчастіше можна було побачити як на вулицях українських міст, так і у Нью-Йорку, Парижі, Лондоні та Мілані.

Золоті кафи

Ця оригінальна прикраса на гумці просто підірвала Інтернет. Дівчата всіляко експериментували із подібними каффами. Особливо популярною стала зачіска-хвіст, причому як високий так і низький. Така проста зачіска, як виявилося, гарний вибір як для вечірнього виходу, так і для щоденного носіння.

Фото: Getty Images

Крабики

Цей аксесуар був дуже популярний у нульових, проте цього року відбувся його ренесанс. Крабики просто заполонили магазини та вулиці і продавалися в різних стилях і навіть були декоровані тканиною або хутром. Ними заколювали волосся зовсім різними способами. Це була незамінна та універсальна річ на літо. Ймовірно, вони залишаться з нами й 2025 року.

Фото: Getty Images

Банти

Coquette core, який цього року був дуже популярним, повернув у моду банти. Дівчата зав'язували і вплітали у волосся їх різними способами, а також використовували для них як стрічки, так і вже готові банти з оксамиту. Зачіска з таким аксесуаром мали романтичний і дуже дівочий вигляд.

Фото: Getty Images

Пов'язка

Цей аксесуар повернувся несподівано і моментально став трендом. Пов'язки різних кольорів носили як знаменитості, так і інфлюєнсери, чим ще більше їх популяризували. У результаті в 2024-му можна було побачити багато образів у стилі 60-х років, як колись носила Катрін Денєв чи Бріжит Бардо.

Фото: Getty Images

Шпильки клік-клак

Цей аксесуар може здатися дитячим, але тільки тоді, коли він декорований. У моді ж цього року були шпильки відтінку металік і головне правило тренду — їх мало бути багато.

Фото: Getty Images

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