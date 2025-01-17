Це треба робити: щоденна двохвилинна манікюрна рутина, яка допоможе підтримати красу нігтів

Пошкоджені нігті потребують щоденного догляду — ось що ви повинні знати та робити, щоб вони завжди мали бездоганний вигляд.

У вас вже є звична рутина догляду за шкірою обличчя та ви, напевно, не пропускаєте ранкові чи вечірні процедури. Але коли востаннє ви приділяли увагу своїм нігтям? Хоча візит до манікюрного майстра кожні два тижні може здатися достатнім, однак ваші нігті заслуговують на щоденний догляд, щоб зберігати здоров’я, міцність і природну красу.

Нігті потребують регулярного догляду для належного росту, збереження їхньої візуальної привабливості та запобігання проблемам, які можуть виникнути через недостатню увагу, розповіло видання Real Simple. Як і волосся, нігті постійно ростуть і це вимагає регулярного підрізання, очищення та зволоження. Це важливо не лише для здоров’я нігтів і шкіри навколо, але й для їхньої функціональності.

Гарна новина, щоденний догляд за нігтями займає не більше двох хвилин і потребує мінімуму зусиль. Усе, що вам потрібно — кілька основних засобів, які, ймовірно, вже є у вашому косметичному арсеналі.

Швидка і легка рутина щоденного догляду

Виконуйте цю нескладну процедуру щодня та ваші нігті завжди матимуть доглянутий вигляд, будуть міцними та здоровими.

Крок 1: Зберіть необхідні засоби

Для догляду вам знадобляться:

Щітка для нігтів

Кусачки для нігтів

Пилка для нігтів

Баф для полірування

Олія для кутикули

Зволожувальний крем для рук

Якщо бажаєте, можна додати до списку лак для зміцнення нігтів. Хоча його не обов’язково використовувати щодня, наносьте його раз на тиждень або за необхідності, щоб надати нігтям додаткового захисту.

Крок 2: Очищення

Ваші руки протягом дня контактують із різними поверхнями, а під нігтями накопичується бруд і бактерії. Використовуйте щітку для нігтів і трохи мила для ретельного очищення зони під нігтями. Очищення не лише забезпечує гігієну, а й допомагає уникнути можливих інфекцій.

Крок 3: Полірування, підпилювання та обрізання

Щоденна увага до довжини та форми нігтів допоможе підтримувати їхню естетичність і здоров’я. Огляньте нігті на наявність нерівностей, задирок або шорстких країв. Підпилюйте їх за потреби, використовуйте пилку та поліруйте бафом для блиску.

Під час обрізання нігтів варто дотримуватися природної форми нігтьової пластини. Особливо важливо стригти нігті на ногах прямо, щоб уникнути їхнього вростання.

Крок 4: Зволоження

Один із найважливіших кроків у догляді за нігтями — регулярне зволоження. Використовуйте живильний крем для рук або олію для кутикули, щоб захистити нігтьову пластину та шкіру навколо неї.

Шкіра навколо нігтів схильна до сухості, а це може призводити до утворення щербин і навіть інфекцій. Нанесіть зволожувальний засіб на нігтьову пластину, кутикулу та нігтьові валики (шкіра з боків нігтя), щоб забезпечити їхній комфорт і здоров’я.

Якщо ви хочете досягти ще кращого ефекту, наносьте крем або олію перед сном і надягайте рукавички (або шкарпетки на ноги) — це створить парниковий ефект і посилить зволоження.

Крок 5: Зміцнення

Для додаткового захисту та покращення стану нігтів можна використовувати зміцнювальні лаки. Вони містять протеїни та інші поживні речовини, які сприяють росту та зміцненню нігтьової пластини. Цей крок необов’язковий, але якщо ваші нігті часто ламаються чи шаруються, зміцнювальний лак стане вашим порятунком.

Щоденний догляд — запорука здоров’я ваших нігтів

Догляд за нігтями — це не лише питання краси, а й важливий аспект вашого загального здоров’я. Регулярна турбота про них дозволяє уникнути багатьох проблем, включаючи ламкість, сухість і навіть інфекції. Приділяючи всього дві хвилини щодня, ви забезпечите своїм нігтям тривалий захист і доглянутий вигляд.

Не забувайте, ваші руки — це ваша візитна картка.

Ми також писали про те, як олія для кутикули збереже красу ваших рук і нігтів.

Читайте також: