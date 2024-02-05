Чи шкідливо сушити волосся феном: плюси, мінуси та як мінімізувати ризики

Дискусія щодо шкоди та користі сушіння волосся феном триває не перший рік і навіть не перше десятиліття, а зараз, з появою соцмереж, де кожен може поділитися своїм досвідом, спалахнула з новою силою.

Насправді однозначно відповісти на запитання про шкоду сушіння волосся феном досить складно.

Тому Womans world звернулися до перукарів та трихолога, щоб дізнатися про плюси та мінуси сушіння волосся феном, а також про те, як зробити це з мінімальними збитками.

Сушіння феном саме собою не зашкодить вашому волоссю, шкоду завдає неправильне використання інструментів та продуктів. Дуже важливо знати, як правильно сушити волосся феном, щоб не пошкодити його, каже знаменита стилістка Лаура Полко.

Плюси сушіння волосся феном

Прискорює процес

Ефективна процедура сушіння феном потенційно може скоротити час підготовки укладання, особливо якщо у вас багато волосся, для сушіння якого потрібно багато часу.

Надає волоссю блиску та об'єму.

Сушіння феном надає волоссю блискучого, пружного вигляду, якого ви прагнете, а ваша зачіска тримається набагато довше, каже Полко. Цей процес також бореться з кучерявим волоссям і може значно покращити зовнішній вигляд волосся, надавши йому стилю і об'єму.

Позбавляє необхідності використовувати праску для волосся

За словами Софі Гаттерман, знаменитої стилістки, правильне сушіння феном кучерявого або хвилястого волосся для випрямлення може піддавати його меншому нагріванню, ніж у разі використанні праски. Тому іноді сушіння феном може виявитися більш щадним варіантом, залежно від типу та текстури вашого волосся.

Мінуси сушіння волосся феном

Може пошкодити волосся

Одним із недоліків сушіння волосся феном, за словами Полко, є теплове пошкодження, яке може призвести до ламкості та сухості. Однак теплове пошкодження є лише результатом неправильного чи надто частого сушіння волосся феном. Якщо ви щодня використовуєте фен із неправильними налаштуваннями або продуктами, це може повністю пошкодити волосся, особливо якщо воно раніше піддавалося хімічній обробці, у вас кучеряве волосся або ви приймаєте ліки, що викликають його слабкість.

Можна обпекти шкіру голови

За словами Полко, помилка користувача також може ненавмисно викликати опіки шкіри голови, чого можна уникнути, якщо не використовувати надвисоку температуру і не концентрувати сушарку на одному місці протягом тривалого часу.

Для вдосконалення техніки сушіння може знадобитися практика

Хоча сушіння феном в кінцевому підсумку може прискорити його висихання і потенційно зробити його гладшим, це активний процес, що вимагає більшого вміння, ніж природне сушіння на повітрі.

Як правильно сушити волосся / Фото: Credits

Як сушити волосся феном і мінімізувати шкоду

Ключ до мінімізації теплових збитків, викликаних сушінням феном, зводиться до кількох методів.

Оцініть фен, яким ви користуєтесь

По-перше, вам потрібно розглянути ваш фен та його налаштування нагрівання. Звичайно, чим спекотніше повітря, тим швидше висохне волосся, але, як зазначає Гаттерман, висока температура – не найкраще для здоров'я пасм.

Якщо у вас грубе, текстуроване волосся, повітря може бути трохи гарячішим, але більшості людей слід підтримувати середню температуру. Якщо ви просто хочете висушити волосся і не плануєте розчісувати його круглою щіткою, вам підійде слабке нагрівання.

Використовуйте щітку, що підходить для вашого волосся

Якщо ви хочете висушити і випрямити локони, використовуйте щітку, що підходить для типу волосся, щоб полегшити процес. За словами Гаттермана, круглі щітки чудово підходять для створення вигинів та локонів, але для грубіших типів волосся для досягнення найкращих результатів може знадобитися пласка щітка.

Проаналізуйте поточний стан вашого волосся

Тепловий збиток може накопичуватися з часом, тому Полко рекомендує сушити волосся феном не частіше 2-3 разів на тиждень для оптимального здоров'я волосся.

Єдиний виняток з цього правила — волосся, яке вже сильно пошкоджене. Якщо воно дійсно сильно пошкоджене і потребує відпочинку, сушіння феном потрібно звести до мінімуму.

Стежте за поточним станом волосся і звертайте увагу на налаштування температури, щоб запобігти пошкодженню.

Бріджіт Гілл, сертифікована трихологиня, стверджує, що якість і блиск волосся будуть показником, коли йому знадобиться перерва в регулярному укладання феном. Так що, якщо ваше волосся має тьмяний або ламкий вигляд, настав час відмовитися від сушіння.

Фото: Credits

Три способи захистити волосся

Почніть із вологого волосся та нанесіть термозахисний засіб. Перш ніж ставати до сушіння феном, переконайтеся, що ваше волосся вологе, а не мокре. Коли волосся дуже вологе, воно розширюється, і обдувши його гарячим повітрям у цьому стані, ви спричините швидке стиснення волосся, що призведе до пошкодження. Ви можете видалити зайву воду за допомогою рушника з мікрофібри, рекомендує Полко. І промокати краще, ніж терти, щоб запобігти пошкодженню під час сушіння рушником. Крім того, за бажанням розгляньте можливість спочатку трохи висушити волосся на повітрі, перш ніж увімкнути фен.

Розділіть волосся на пасма. Щоб зробити процес сушіння феном максимально ефективним, Полко рекомендує розділити волосся на пасма. Вони повинні бути доволі дрібними, щоб волосся сушилося і водночас не перегрівалося.

Починайте з коріння. Тримайте фен на відстані приблизно 15 см від волосся та спрямовуйте потік повітря на пасмо. Якщо у вас кучеряве або хвилясте волосся, використовуйте насадку-дифузор, щоб не порушити природний малюнок волосся. Гаттерман пропонує починати з коріння волосся та спрямовувати вологу до кінчиків, а не навпаки.

Переконатися, що ви направляєте повітря в тому ж напрямку, в якому лежатиме волосся, дуже важливо, тому що це зробить його гладким і блискучим. Також важливо стежити за тим, щоб ви переміщали фен плавними рухами, висушуючи пасмо за пасмом, щоб уникнути надмірного нагрівання в одній зоні.

Детальний посібник із сушіння волосся можна подивитися на відео від перукаря та YouTube-блогера Бреда Мондо.

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