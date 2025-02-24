Чого не треба робити з вологим волоссям, щоб йому не зашкодити 

Правильний догляд за волоссям починається ще у душі. Наскільки дбайливо ви ставитеся до сухого волосся, використовуючи м'яку щітку та захисні засоби, настільки ж важливо приділяти особливу увагу вологим пасмам.

Річ у тому, що мокре волосся надзвичайно крихке та вразливе. Коли воно насичується водою, кератинові білки, які його складають, утворюють слабші водневі зв’язки, через що волосся стає менш еластичним і схильним до ламкості. видання RealSimple розповіло, що якщо нехтувати цим фактом, можна пошкодити кутикулу волосся, а це згодом призведе до посічених кінчиків і втрати блиску.

Щоб зберегти волосся здоровим і осяяним, варто уникати найпоширеніших помилок у догляді за вологими пасмами.

Неправильне загортання у рушник

Багато хто звик загортати голову у важкий махровий рушник, сильно натираючи волосся, щоб швидше позбутися зайвої вологи. Це одна з головних помилок. Надмірне тертя пошкоджує кутикулу волосся, спричиняє ламкість і тьмяність.

Не так важливо, який саме рушник ви використовуєте — махровий, мікрофібровий чи звичайну бавовняну футболку, головне, щоб ви не терли волосся, а обережно помокували його, злегка віджимали зайву вологу. Щоб запобігти ламкості, краще обирати м'який рушник із мікрофібри та обережно витискати вологу, не закручувати та не туго обмотувати пасма.

Агресивне розчісування мокрого волосся

Розчісування мокрого волосся може завдати йому великої шкоди, якщо робити це неправильно. Необхідно розчісувати волосся ще до миття, коли воно сухе, щоб розплутати всі вузли. Якщо ж вам необхідно розчесати мокре волосся, робіть це з особливою обережністю: починайте з кінчиків і поступово просувайтеся вгору, притримуйте пасмо біля коренів. Це допоможе уникнути надмірного натягу та запобігти ламкості.

Для розчісування мокрого волосся найкраще використовувати гребінець із широкими зубцями чи спеціальну щітку для вологого волосся. Додатково можна нанести незмивний кондиціонер або спрей для полегшення розчісування, щоб зменшити тертя та захистити пасма.

Використання невідповідного гребінця

Гребінець, який ви використовуєте для розчісування мокрого волосся, також має велике значення. Гребінець із широкими зубцями чи спеціальна щітка для вологого волосся — найкращі варіанти, адже вони не тягнуть і не пошкоджують пасма. Рекомендується використовувати гнучкі щітки з м'якими нейлоновими щетинками, які легко ковзають по волоссю, зменшують ризик ламкості.

Пізнє нанесення олій та сироваток

Щоб отримати максимальну користь від поживних засобів, наносьте їх ще на вологе волосся. Догляд за волоссям має бути таким самим, як і догляд за шкірою, олії та сироватки найкраще наносяться на злегка підсушене рушником волосся, адже вони допомагають утримати вологу всередині пасом.

Використання гумок для волосся на вологих пасмах

Зв’язувати мокре волосся та тугий хвіст або пучок — ще одна поширена помилка. Вологе волосся змінює свою структуру під час висихання: воно стає менш еластичним і може легко зламатися під тиском гумки. Якщо ви хочете зібрати волосся, використовуйте м'які шовкові гумки чи шпильки, які не створюють надмірного тиску.

Сушіння феном одразу після миття

Сушити волосся феном, коли воно ще зовсім мокре, — це не лише зайва трата часу, а й серйозний стрес для волосся. Краще дати волоссю підсохнути природним шляхом хоча б на 50-60%, а вже потім використовувати фен із середньою температурою.

Використання гарячих приладів

Найгірше, що можна зробити для мокрого волосся — це взяти у руки плойку чи випрямляч. Під впливом високої температури волога всередині волосини буквально закипає та руйнує її зсередини. Щоб уникнути серйозного пошкодження, використовуйте гарячі інструменти тільки на повністю сухому волоссі, попередньо наносьте термозахист.

Використання надто гарячої води під час миття

Хоча гарячий душ може бути приємним, він не йде на користь вашому волоссю. Висока температура води відкриває кутикулу, робить волосся схильнішим до сухості та ламкості. Найкраще мити волосся теплою водою, а після нанесення кондиціонера обполіскувати його холодною — це допоможе запечатати кутикулу та зробити пасма блискучими.

Сон із мокрим волоссям

Лягати спати з мокрим волоссям — погана ідея з кількох причин. По-перше, мокре волосся більше схильне до ламкості. По-друге, воно довше залишається вологим, створює ідеальне середовище для розвитку грибкових інфекцій шкіри голови. Якщо ви не встигаєте висушити волосся перед сном, заплетіть його у легку косу чи використовуйте шовкову наволочку, щоб мінімізувати пошкодження.

Правильний догляд за вологим волоссям допоможе зберегти його здоровим, блискучим і сильним. Уникайте найпоширеніших помилок і ви зможете зменшити ламкість, сухість та посічені кінчики, зробите пасма доглянутішими.

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