Чому лак для нігтів погано тримається

Якщо ваші гарно нафарбовані нігті починають лущитися вже через кілька днів, повірте, ви не самотні у цьому. Можливо, ви належите до так званого "клубу жирної кутикули".

Видання RealSimple розповіло про причини цього явища та способи його вирішення.

Проблема жирної кутикули

Звичайний лак для нігтів у багатьох не тримається довше кількох днів без сколів. Якщо ви коли-небудь фарбували нігті, то знаєте, скільки часу та зусиль це потребує. Тому недовговічність результату просто не виправдовує витрачених зусиль. Саме це і стає однією з причин популярності гелевого покриття, особливо у домашніх умовах.

Однак гель-лак для нігтів може завдати певної шкоди вашим нігтям. Навіть постійний догляд за допомогою олій та кремів для кутикули не завжди рятує ситуацію. Жирність кутикули може бути причиною того, що ваші нігті мають доглянутий вигляд, але лак швидко псується.

Чому лак не тримається

Так само як і шкіра, у всіх нас є свій тип нігтів. Вони можуть бути сухими, жирними, чутливими чи комбінованими. Природне виділення олії з кутикул може перешкоджати прилипанню навіть найкращих лаків до нігтьової пластини. З одного боку, це добре — кутикула рідше пересихає. Але з іншого, надмірна жирність основи нігтя негативно впливає на стійкість манікюру.

Що робити, щоб лак тримався

Очищення нігтів перед нанесенням лаку . Необхідно ретельно очищати нігтьові пластини перед нанесенням лаку. Поверхня повинна бути абсолютно сухою, щоб лак краще прилипав.

. Необхідно ретельно очищати нігтьові пластини перед нанесенням лаку. Поверхня повинна бути абсолютно сухою, щоб лак краще прилипав. Регулярне оновлення манікюру. Для подовження стійкості манікюру наносьте верхнє покриття кожні два дні. Воно освіжить вигляд нігтів і забезпечить додатковий захист від сколів.

Для подовження стійкості манікюру наносьте верхнє покриття кожні два дні. Воно освіжить вигляд нігтів і забезпечить додатковий захист від сколів. Матування кутикули. Використовуйте спрей для рук або навіть лимонний сік, якщо інших засобів під рукою немає. Це допоможе видалити зайвий жир із зони кутикули.

Використовуйте спрей для рук або навіть лимонний сік, якщо інших засобів під рукою немає. Це допоможе видалити зайвий жир із зони кутикули. Спеціальні праймери та верхні покриття. На ринку є засоби для матування, які видаляють надлишок жиру з нігтьової пластини та створюють оптимальні умови для зчеплення лаку. Також рекомендується використовувати закріплювачі верхнього покриття, які захищають нігті від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи розмазуванню та подряпинам.

На ринку є засоби для матування, які видаляють надлишок жиру з нігтьової пластини та створюють оптимальні умови для зчеплення лаку. Також рекомендується використовувати закріплювачі верхнього покриття, які захищають нігті від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи розмазуванню та подряпинам. Використовуйте лаки з блискітками. Якщо вас не лякає додатковий блиск, обирайте лаки з блискітками. Вони краще прилипають до нігтів і забезпечують довшу стійкість.

Баланс між доглядом та стійкістю

Зволожені нігті мають чудовий вигляд, але важливо не перестаратися. Ослаблені чи пошкоджені нігті також можуть сприяти недовговічності манікюру. Тому, навіть якщо ви часто змінюєте лак, не забувайте про живлення нігтів за допомогою спеціальних засобів.

Вибір правильного підходу до догляду за нігтями залежить від вашого типу шкіри та нігтів. Знання власних особливостей допоможе не лише зберегти красу манікюру, а й уникнути проблем зі здоров'ям нігтів.

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