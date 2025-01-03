Чому не можна висмикувати сиві волосинки

Багато хто помічає першу сиву волосину з легким здивуванням або навіть хвилею тривоги. Інстинктивна реакція — схопитися за пінцет і миттєво її позбутися, проте чи варто це робити, спробуємо дізнатися.

Видання Real Simple стверджує, що ця звичка може призвести до непередбачуваних наслідків.

Міф про множення сивини

Одним із найпоширеніших міфів є думка, що якщо висмикнути одну сиву волосину, за нею з’явиться кілька нових. Насправді це не відповідає дійсності. Навколишні волоски не стануть сивими, поки пігментні клітини в їхніх власних фолікулах не загинуть.

Однак сиві волосинки, які ви вищипуєте, не зникнуть назавжди. На їхньому місці виросте нове волосся і воно також буде сивим, адже пігментні клітини у цьому фолікулі вже відмерли.

Вищипувати сивину — погана ідея

Вищипування волосся не тільки не приносить користі, але й може завдати значної шкоди вашим фолікулам. На кожному фолікулі росте лише одна волосина та якщо постійно травмувати фолікул, це може призвести до його пошкодження. Результатом може стати припинення росту волосся у цьому місці.

Повторна "травма вищипування" може спричинити інфекції, утворення шрамів і навіть появу залисин. У довгостроковій перспективі це створює ілюзію випадіння волосся чи його витончення.

Що відбувається з сивим волоссям після вищипування

Навіть якщо вам здається, що висмикування сивини допоможе позбутися небажаного кольору, результат може бути не таким, як ви очікуєте. Після вищипування нова волосина, яка виросте, часто має жорсткішу текстуру. Вона може бути помітнішою через те, що фолікули виробляють менше меланіну та шкірного сала, ніж інші волосинки.

Саме ця зміна текстури й робить сивину видимішою та відчутною. Тому може здатися, що волосся стало густішим і грубішим.

Альтернативи вищипуванню

Замість того щоб боротися з природним процесом, існує кілька способів, як можна зробити з сивиною:

Фарбування : якщо вас турбує сивина, фарбуйте її до свого натурального кольору чи експериментуйте з новими відтінками.

: якщо вас турбує сивина, фарбуйте її до свого натурального кольору чи експериментуйте з новими відтінками. Прийняття : сивина може бути ознакою мудрості та досвіду. Замість того щоб приховувати її, прийміть як частину своєї унікальності.

: сивина може бути ознакою мудрості та досвіду. Замість того щоб приховувати її, прийміть як частину своєї унікальності. Обрізання: якщо вам необхідно позбутися окремої волосини, зріжте її акуратно ножицями, замість того щоб вищипувати.

Поява сивого волосся — це природний процес, якого не уникнути. Хоча миттєве бажання висмикнути першу сиву волосинку зрозуміле, важливо пам’ятати про можливі наслідки. Травмування фолікулів може призвести до втрати волосся та інших небажаних змін. Натомість прийняття природних змін або використання безпечних методів догляду допоможуть зберегти здоров’я волосся та його красу.

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