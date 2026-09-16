Чому нова зачіска так сильно змінює настрій / © Credits

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Можливо вам знайоме відчуття, коли ви дивитеся на себе у дзеркало після підстригання та ніби бачите трохи іншу версію себе. Випрямлене волосся, новий колір або короткий боб можуть несподівано додати впевненості. На перший погляд, це здається поверхневим, але психологія може пояснити такий ефект, про це розповіло видання Hello!

Зовнішність збігається з внутрішнім «я»

Психологиня Ана Галан пояснює, що зміни починаються ще у момент, коли ми дивимося на своє відображення та відчуваємо, що воно більше відповідає тому, як ми хочемо себе бачити чи проявляти. Це своєрідне внутрішнє підтвердження: «Так, це я».

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Психологиня у сфері здоров’я Летіcія Мартін Енхуто називає цей стан відчуттям узгодженості. Коли зовнішність відповідає нашому характеру чи періоду життя, ми почуваємося автентичніше. Саме тому нова зачіска часто стає символом змін, наприклад, початку нового етапу, завершення складного періоду чи рішення нарешті поставити себе на перше місце.

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Чому після компліментів ми ще більше сяємо

Є й інший ефект, адже після помітної зміни ми стаємо чутливішими до реакцій оточення. Тож фраза «Ти маєш чудовий вигляд» може особливо сильно підняти настрій.

За словами Галан, позитивна реакція допомагає зменшити перші сумніви, особливо якщо ми вклали у трансформацію час, гроші та емоції. Однак здорове відчуття власної цінності не повинно залежати лише від чужих оцінок.

Перед зміною психологиня радить поставити собі просте запитання: «Цей образ справді відображає мене?». Якщо відповідь — так, нова зачіска може стати додатковою опорою для самооцінки. Якщо ж головна мета — сподобатися іншим або уникнути критики, ефект, найімовірніше, буде нетривалим.

Вплив образу на поведінку

Психологи також звертаються до поняття «уречевлені здібності» («enclothed cognition») — теорії про те, що наш одяг, стиль і спосіб презентувати себе можуть впливати на думки, емоції та поведінку.

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Тому зміни помітні не лише у дзеркалі. Коли нам комфортно у власному образі, ми можемо впевненіше рухатися, дивитися співрозмовникам в очі, говорити та взаємодіяти з людьми.

Навіть звичайний б’юті-ритуал, на кшталт, укладання волосся, зробити манікюр, повільно нанести крем чи знову нафарбуватися після складного періоду — може стати способом зупинитися, перемикнутися на себе та повернути відчуття контролю, особливо коли навколо багато невизначеності.

Якщо новий образ зовсім «не ваш»

Зворотний бік теж існує, бо якщо колір чи підстригання надто сильно відрізняються від того, як ми звикли себе сприймати, може виникнути відчуття відчуження від власного образу. У дзеркалі ніби дивиться інша людина і це здатне викликати дискомфорт, сумніви та невпевненість.

Саме тому рішення про кардинальну зміну краще приймати не під тиском чи імпульсивно. Якщо ви вагаєтеся, почніть із менш радикального кроку, наприклад, зробіть легкий чубчик замість короткого підстригання, додайте блиску волоссю замість повної зміни кольору чи змінюйте образ поступово.

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Нова зачіска справді може подарувати впевненість і змінити те, як ми поводимося протягом дня. Проте її сила не у магії волосся, вона у тому, що ми бачимо у дзеркалі образ, який відчуваємо своїм. І найкраща трансформація — та, після якої хочеться бути не кимось іншим, а кращим собою.

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