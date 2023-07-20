Чубок-шторка або ботокс: як знаменитості приховують вік за допомогою зачіски

З віком на нашому лобі починають з'являтися зморшки. Звичайно, ми всі знаємо, наскільки добре ботокс розгладжує ці складки, але чубок – легкий, густий, прямий або косий – є розумним і набагато дешевшим рішенням для їх маскування.

Будь-який чубок впорається із завданням маскування вікових зморшок на лобі, але чубок-шторка може зробити ще більше.

Мало того, що він приховує зморшки на лобі, він ще й може створити ілюзію густішого волосся та приховати нерівну лінію його зростання. Чубок, який обрамляє обличчя, також може підкреслити його риси та контури. Про цей тренд зачісок Кевін Лі, перукар із Нью-Йорка, розповів Womans World. Не впевнені, що готові зробити чубок зі шторкою? Читайте далі, щоб дізнатися все, що вам потрібно знати, про модний чубок, який може повернути час назад.

Що таке чубок-шторка

Як знаменитості приховують вік за допомогою зачіски. Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Назва походить від форми чубчика, схожої на фіранку, оскільки він зазвичай має проділ посередині і спадає з боків чола, обрамляючи обличчя так само, як фіранки обрамляють вікно. Однією з важливих переваг цього стилю чубка є те, що він гармонує з рештою вашої стрижки. Це чудовий спосіб змінити свій зовнішній вигляд, не вдаючись до нової стрижки. Такий чубок можна підібрати так, щоб він максимально пасував до вашого обличчя, і зробити його важким або м'яким за вашим бажанням.

Коли форма обличчя довга, цей чубок пом'якшує його риси, а обличчя круглої та квадратної форми він подовжує.

Ще одна приємна особливість чубка-шторки полягає в тому, що він має ефектний вигляд, коли ваше волосся розпущене і коли ви робите зачіску. Насправді чубок-шторка може бути найпростішим способом миттєво покращити будь-яку зачіску, навіть легкий хвіст чи недбалий пучок.

Як підстригти чубок-шторку

Як знаменитості приховують вік за допомогою зачіски. Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Коли йдеться про підстригання чубка, найкраще довірити це професіоналам, тому що отримання правильної довжини та шарів для вашої структури обличчя є ключовим чинником.

Перш ніж розпочати стрижку, вам потрібно вирішити, чи хочете ви проділ посередині або збоку і чи хочете ви довгі шари або коротку бахрому. Крім того, подумайте про різні стилі чубка, а також про свою довжину й тип волосся. Якщо у вас сильні вихори на лінії зростання волосся, вам знадобиться стиліст, який підкаже, що можна зробити і що ви робитимете під час щоденного укладання.

Як укласти чубок-шторку

Як знаменитості приховують вік за допомогою зачіски. Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Це правда, що чубок-шторка може личити будь-якій формі обличчя, але тип волосся (тонке, густе тощо) також потребує уваги. Процедура догляду та укладання чубка-шторки буде змінюватися залежно від того, який вигляд має ваше натуральне волосся.

Укладання у вологому стані

Як знаменитості приховують вік за допомогою зачіски. Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Використовуйте круглу щітку, щоб підняти мокрий чубок біля кореня та злегка обернути його довкола стовбура щітки. Подуйте феном просто на щітку, переміщаючи її вгору до кінців чубка, а потім дайте їй впасти. На завершення закрутіть кінці від обличчя, щоб створити м'який ефект розтушування. Якщо у вас довший чубок, який ви хочете відростити ще більше, дотримуйтеся тієї ж техніки з великою круглою щіткою та розгляньте можливість закріплення форми за допомогою шпильок протягом кількох хвилин після сушіння феном, щоб зафіксувати об'єм.

Як укладати кучеряве або густе хвилясте волосся

Найкраще в цьому разі дати вашим натуральним кучерям висохнути на повітрі, а не від фена. Використовуйте крем, який підсилює завитки, а потім дайте їм висохнути стільки часу, скільки потрібно – отриманий кучерявий чубок-шторка буде природно прекрасним. Крім того, ви можете використовувати дифузор на низькій температурі, щоб висушити кучері феном, не створюючи безладу.

Як доглядати за чубком-шторкою

Як знаменитості приховують вік за допомогою зачіски. Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Як і всі стилі чубка, чубок-шторка потребує гарного догляду. Оскільки він лежить на лобі, то вбирає жир і масло зі шкіри, а це означає, що її потрібно мити частіше, ніж решту волосся. Порада: після укладання злегка збризкайте чубок сухим шампунем. Порошкоподібний спрей вбере жир і піт, щоб волосся мало свіжий вигляд протягом усього дня.

Вам також потрібно буде частіше відвідувати салон, щоб робити регулярні стрижки – приблизно кожні 4-6 тижнів.

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