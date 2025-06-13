Чубчик-шторка: як зробити укладання / © Getty Images

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Чубчик-шторка має ефектний вигляд, додає образу жіночності, при цьому залишається максимально практичним. Видання Real Simple розповіло, що таке чубчик-шторка, кому він підходить, як його зробити та укладати, щоб зачіска завжди мала бездоганний вигляд.

Що таке чубчик-шторка

Чубчик-шторка отримав свою назву завдяки формі, яка нагадує театральні штори: пасма м’яко розходяться від центру обличчя до боків, утворюють плавну лінію. На відміну від класичного чубчика, який рівно зрізається по лінії брів, шторка поступово подовжується до скронь і створює ефект обрамлення обличчя.

Чубчик-шторка є гібридом між об’ємним чубчиком і обрамленням обличчя шаруванням. Це робить його дуже гнучким у стилізації та підлаштуванні під риси обличчя.

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Кому підходить чубчик-шторка

Одна з головних переваг чубчика-шторки — його універсальність. Він пасує практично всім формам обличчя:

Овальне обличчя — ідеально підкреслює гармонійні риси.

Кругле обличчя — візуально витягує та робить його стрункішим.

Квадратне обличчя — пом’якшує чіткі лінії щелепи.

Серцеподібне обличчя — врівноважує вузьке підборіддя та високий лоб.

Також цей тип чубчика чудово підходить для більшості типів волосся: прямого, хвилястого, тонкого, середньої густини. Єдине виключення — дуже кучеряве чи афро-волосся, для яких потрібен особливий підхід майстра.

Ще одна перевага — чубчик-шторка має романтичний вигляд навіть у зібраних зачісках: пучках, хвостах, косах. Він додає легкості та об’єму образу.

Чому саме чубчик-шторка

Багато хто боїться класичного чубчика через складність у догляді та тривалий процес відрощування. Але чубчик-шторка набагато легший у носінні:

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Швидко росте та зливається з довжиною волосся — не буде «перехідного періоду».

Легко забрати з обличчя — можна заколоти невидимками чи заплести в зачіску.

Менше підстригань — достатньо корекції раз на 4–6 тижнів (хоча для ідеальної форми бажано кожні 2–4 тижні).

Як правильно підстригти чубчик-шторку

Хоча здається, що це проста форма, зробити її краще у професійного стиліста. Основні особливості стрижки:

центральна частина коротша — зазвичай на рівні брів або трохи нижче;

бокові пасма подовжуються до скронь або підборіддя;

кінчики м’яко профілюються для плавного переходу.

Ідеально поєднується з такими стрижками, як каскад, «вовчий зріз» (wolf cut), боб із шаруванням. Перед візитом до майстра краще підготувати кілька фото прикладів бажаного результату.

Як доглядати за чубчиком-шторкою

Хоча він простіший у носінні, догляд все ж потрібен:

Підстригання кожні 3–4 тижні, щоб форма залишалась ідеальною.

Легке укладання після миття — бажано сушити спочатку чубчик, а потім інше волосся.

Стайлінг: для створення текстури використовуйте спрей з морською сіллю або легку піну.

Швидка корекція протягом дня: достатньо злегка намочити та висушити феном і надати форму.

Як зробити укладання

Правильне укладання — запорука стильного вигляду:

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Сушіть чубчик окремо. Починайте укладання саме з чубчика, поки волосся ще вологе. Сушіть із боку у бік. Використовуйте фен із насадкою-концентратором та направляйте струмінь повітря в обидва боки, створюйте природний вигин. Формуйте «С"-образну форму. За бажанням використовуйте кліпси без заломів, щоб зафіксувати вигин, поки волосся охолоджується. Легкий фініш. Можна додати краплю олії чи сироватки для блиску.

Чи потрібне шарування до чубчика

Все індивідуально. Якщо бажаєте легкості та об’єму — шари чудово доповнять образ. Без шарів чубчик має виразніший та графічний вигляд. Якщо ваше волосся тонке — легка багаторівнева стрижка допоможе надати об’єму.

Чубчик-шторка — чудовий спосіб освіжити образ, але не змінювати кардинально довжину волосся. Він пасує практично всім, легко укладається та має гарний вигляд у різних зачісках.