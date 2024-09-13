Цікава зачіска з хустиною — популярним аксесуаром цієї осені

Зробіть цікаву зачіску із хустиною на кучеряве волосся.
Фешнблогерка the.curly.carr показала у себе на сторінці, як зробити цікаву "Мальвінку" з must-have аксесуаром цієї золотої осені.
Що знадобиться:
- Гумка;
- Хустина.
Що робити:
- Зробіть звичайну "Мальвінку", але в кінці не діставайте повністю хвіст;
- Просуньте хустину у петлю з волосся;
- Стягніть трохи гумку по волоссю, поділіть його навпіл і через низ просуньте петлю з хустиною.
За бажанням можете трохи розпушити волосся, щоб додати йому обʼєм.
Читайте також:
- Корисні лайфгаки для тих, хто любить ходити з розпущеним волоссям
- Як зробити грайливу зачіску на довге волосся
- Як додати прикореневий обʼєм волоссю: розповідає фешнблогер