Цікава зачіска з хустиною — популярним аксесуаром цієї осені

Фешнблогерка the.curly.carr показала у себе на сторінці, як зробити цікаву "Мальвінку" з must-have аксесуаром цієї золотої осені.

Що знадобиться:

Гумка;

Хустина.

Що робити:

Зробіть звичайну "Мальвінку", але в кінці не діставайте повністю хвіст;

Просуньте хустину у петлю з волосся;

Стягніть трохи гумку по волоссю, поділіть його навпіл і через низ просуньте петлю з хустиною.

За бажанням можете трохи розпушити волосся, щоб додати йому обʼєм.

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