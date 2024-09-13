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Цікава зачіска з хустиною — популярним аксесуаром цієї осені

Цікава зачіска з хустиною — популярним аксесуаром цієї осені

Цікава зачіска з хустиною / Фото: Getty Images

Зробіть цікаву зачіску із хустиною на кучеряве волосся.

Фешнблогерка the.curly.carr показала у себе на сторінці, як зробити цікаву "Мальвінку" з must-have аксесуаром цієї золотої осені.

Що знадобиться:

  • Гумка;
  • Хустина.

Що робити:

  • Зробіть звичайну "Мальвінку", але в кінці не діставайте повністю хвіст;
  • Просуньте хустину у петлю з волосся;
  • Стягніть трохи гумку по волоссю, поділіть його навпіл і через низ просуньте петлю з хустиною.

За бажанням можете трохи розпушити волосся, щоб додати йому обʼєм.

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