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Цікавий лайфгак: як заплести красиву косу

Цікавий лайфгак: як заплести красиву косу

Як заплести красиву косу / Фото: Credits

Спробуйте заплести цю чудову косу, яка має стильний вигляд і водночас не вимагає особливих зусиль.

Блогерка MORGAN MAYNOR поділилася своїм улюбленим методом плетення, який дозволяє створити симпатичну косу з легкою недбалістю.

Що треба робити:

  • Розчешіть волосся та поділіть його на три пасма;
  • Візьміть середнє пасмо і зав'яжіть його у хвостик за допомогою гумки;
  • Два бокові пасма зробіть навхрест зверху гумки та пустіть під низ;
  • Почніть плести звичайну косу. Поєднуйте бокові пасма з середнім, це додасть обʼєму вашій зачісці;
  • Закріпіть косу гумкою внизу, а для завершального штриха, можна витягнути кілька пасм, щоб додати образу легкості та невимушеності.

Цей простий, але ефективний спосіб плетіння коси дозволяє мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

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