Цікавий лайфгак: як заплести красиву косу

Спробуйте заплести цю чудову косу, яка має стильний вигляд і водночас не вимагає особливих зусиль.
Блогерка MORGAN MAYNOR поділилася своїм улюбленим методом плетення, який дозволяє створити симпатичну косу з легкою недбалістю.
Що треба робити:
- Розчешіть волосся та поділіть його на три пасма;
- Візьміть середнє пасмо і зав'яжіть його у хвостик за допомогою гумки;
- Два бокові пасма зробіть навхрест зверху гумки та пустіть під низ;
- Почніть плести звичайну косу. Поєднуйте бокові пасма з середнім, це додасть обʼєму вашій зачісці;
- Закріпіть косу гумкою внизу, а для завершального штриха, можна витягнути кілька пасм, щоб додати образу легкості та невимушеності.
Цей простий, але ефективний спосіб плетіння коси дозволяє мати стильний вигляд без зайвих зусиль.
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