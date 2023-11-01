Цікавий метод контурингу, який візуально облегшить риси обличчя

Б'юті-блогерка Меліс Екрем у своєму ТікТок показала, як вона робить контуринг вилиць, щоб обличчя мало свіжий вигляд.

Дівчина регулярно ділиться відео з різноманітними б'юті-лайфгаками. На її канал підписані 285 тисяч людей. В одному з останніх відео вона показала спосіб як візуально "облегшити" обличчя за допомогою правильного контурингу.

Зазвичай б'юті-майстри проводять контур під вилицею. Проте Меліс рекомендує зробити це інакше. Дівчина прикладає вказівного пальця паралельно до виличної кістки і, як під лінійку, проводить пряму лінію контуром. Після цього від внутрішнього краю цієї лінії веде ще одну до скроні, повторюючи рельєф кістки. На завершення блогерка розтушовує контур пензликом.

Такий варіант контурингу добре підійде дівчатам з виразною щелепою та вилицями, за рахунок чого акцент зміститься й обличчя буде здаватись більш витягнутим.

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