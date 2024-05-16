Цікавий та оригінальний спосіб зробити "Мальвінку": розповідає фешн блогерка

На перший погляд, "Мальвінка" – зачіска, в якій не має нічого цікавого, але ми знайшли для вас її оригінальну версію, чимось схожу на Вікінг стайл.

"Мальвінка" - це зручно і красиво. Волосся розпущене, але не заважає обличчю. Унікальна зачіска поза віком і гендером. Тим паче вона підходить всім!

У своїх відео Audrey Anne Jean показує цікаві зачіски для себе і своєї доньки, і в одному з останніх презентувала легкий, але красивий варіант класичної зачіски.

Як зробити:

Підберіть волосся на маківці та зробіть хвостик, залишивши прядки біля обличчя з двох боків.

Відтягніть резинку та простягніть її через верх, між прядок (як показано на відео)

Візьміть прядку біля обличчя і заплетіть косу. Так само зробіть з другого боку.

З'єднайте дві коси ззаду резинкою.

Протягніть цю резинку, через верх у перший хвостик

Готово!

Швидко і легко ви зачаруєте оточення своєю оригінальною зачіскою, яка протримається цілий день.

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