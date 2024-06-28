"Coca-Cola" замість шампуня: блогерка перевіряє популярний лайфгак

Певно ви чули про чарівні властивості "Coca-Cola", коли треба відчистити сантехніку чи що вона чудово допомагає при отруєнні та блюванні, маємо її нове та непередбачуване використання у сфері краси.

Фешнблогерка beautymariyka перевірила новий лайфгак з TikTok і замість шампуню помила голову звичайною "Coca-Cola", що з цього вийшло вона розповіла та показала у відео.

Coca-Cola містить фосфорну кислоту з дуже низьким pH, тож коли ви наносите його на волосся його лусочки стягуються, завдяки чому пасма виглядають рівними, а локони чіткішими. Дехто каже, що цукор робить волосся важчим і наповненим.

Дивовижно, але після використання "Coca-Cola" волосся стало більш осяяним та м’якшим. Воно одразу стало ніби густішим, наче збільшилось у половину в об'ємі. Його легко розчісувати, ніби після використання хорошого кондиціонеру, а зовні було відчуття, ніби це кератинове вирівнювання.

Звичайно, слід пам'ятати, що вплив "Coca-Cola" на волосся може бути індивідуальним і реакція різних типів волосся може відрізнятися. У коментарях до відео писали, що не рекомендується використовувати "Coca-Cola" на пофарбований блонд, адже волосся може стати дуже сухим і нагадуватиме солому. Також цей метод може не спрацювати на кучерявому волоссі та ви не матимете жодного результату. Тому перш ніж експериментувати, варто ретельно все продумати чи проконсультуватися зі спеціалістом.

Однією з перших, хто заговорив про використання "Coca-Cola" для догляду за волоссям була модель й акторка Сьюкі Вотергаус. Вона якось зізналась, що, мовляв, їй не дуже подобається її волосся і саме "Coca-Cola" робить його в міру скуйовджено-хвилястим.

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