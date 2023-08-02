Дерматологиня назвала три речі, які руйнують ваші нігті

На здоров'я наших нігтів впливають багато факторів. Це і стан організму, і харчування та спосіб життя, і багато зовнішніх. Але є три речі, які буквально вбивають наші нігті.

Як часто ми шкодимо нашим нігтям, коли кусаємо їх, здираємо з них покриття або займаємось домашньою роботою без рукавичок. Крім того, не всі стежать за харчуванням та забувають регулярно приймати вітаміни та мікроелементи, які важливі для краси та здоров'я нігтів.

Дерматологиня Ліндсі Зубрицьки назвала три головні речі, які руйнують нігті.

Агресивне зняття лаку

Коли у вас на нігтях гель або шелак, який вже добряче відріс або відстає по краях, з'являється спокуса зняти його агресивно, простіше здерти з нігтів. Вчиняючи так, ви повністю руйнуєте нігтьове ложе. Ви робите його дійсно нездоровим, тонким та ламким.

Відсутність захисту від ультрафіолетового випромінювання

Дерматологиня вважає, що серйозну шкоду нігтям і шкірі рук ви завдаєте під УФ-лампами, коли робите манікюр. Щоб мінімізувати цю шкоду, Ліндсі рекомендує використовувати сонцезахисний крем або надягати спеціальні рукавички без кінчиків пальців.

Недостатнє зволоження

Одна з найшкідливіших для нігтів речей – це недостатнє зволоження. Необхідно регулярно зволожувати кутикулу та шкіру рук. Використання зволожувальних кремів для рук та кутикули має стати щоденним ритуалом, якщо ви хочете мати здорові та красиві нігті.

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