Диявольська зачіска до Геловіну: як легко створити цікавий образ у домашніх умовах

Геловін – свято, яке дозволяє експериментувати та створювати неймовірні образи. Зачіска з ріжками підходить для будь-якої тематичної вечірки, а зробити її можна власноруч.

Блогерка dkutaaa перевірила цікавий лайфгак, як зробити стильну зачіску з ріжками до свята Геловін, що точно додасть вашому образу чогось "диявольського".

Що необхідно:

Обідок з вушками (такі продаються у магазинах, з "котячими" вушками)

Фольга

Шпильки

Що робити:

Використовуючи фольгу зробіть замість "котячих" вушок на обідку симпатичні ріжки. Не шкодуйте фольги, щоб вони були цупкі та не зламалися; Розчешіть волосся, зробіть посередині проділ та залиште пасма біля обличчя; Одягніть обідок і почніть накручувати один за одним пасма волосся на ріжки, так, щоб фольги взагалі не було видно. Кожне пасмо закріплюйте шпильками. За необхідності можете використовувати фіксатор для волосся.

Образ з ріжками відмінно пасуватиме як до демонічного макіяжу, так і до різних тематичних костюмів, таких як "маленька дияволиця", відьма чи міфічна істота. А оскільки ви можете самостійно контролювати розмір та форму ріжок, цю зачіску легко адаптувати під ваше волосся.

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