Диявольська зачіска до Геловіну: як легко створити цікавий образ у домашніх умовах

Геловін – свято, яке дозволяє експериментувати та створювати неймовірні образи. Зачіска з ріжками підходить для будь-якої тематичної вечірки, а зробити її можна власноруч.
Блогерка dkutaaa перевірила цікавий лайфгак, як зробити стильну зачіску з ріжками до свята Геловін, що точно додасть вашому образу чогось "диявольського".
Що необхідно:
- Обідок з вушками (такі продаються у магазинах, з "котячими" вушками)
- Фольга
- Шпильки
Що робити:
- Використовуючи фольгу зробіть замість "котячих" вушок на обідку симпатичні ріжки. Не шкодуйте фольги, щоб вони були цупкі та не зламалися;
- Розчешіть волосся, зробіть посередині проділ та залиште пасма біля обличчя;
- Одягніть обідок і почніть накручувати один за одним пасма волосся на ріжки, так, щоб фольги взагалі не було видно. Кожне пасмо закріплюйте шпильками.
- За необхідності можете використовувати фіксатор для волосся.
Образ з ріжками відмінно пасуватиме як до демонічного макіяжу, так і до різних тематичних костюмів, таких як "маленька дияволиця", відьма чи міфічна істота. А оскільки ви можете самостійно контролювати розмір та форму ріжок, цю зачіску легко адаптувати під ваше волосся.
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