Догляд за шкірою: секрети краси королеви Максими

Королева Максима / © Associated Press

Реклама

Ми вирішили дізнатися більше про те, чим користується королева Максима у догляді за своєю шкірою у повсякденному житті і чому не хоче робити такі модні нині «уколи молодості».

Королева каже «ні» ботоксу

Королева Максима / © Associated Press

У західній і особливо нідерландській пресі часто пишуть про Максиму та її зморшки на лобі. І хоча немає жодних офіційних доказів чи заяв королеви про те, що вона не використовує ботокс, очевидно, що вона точно не є його «шанувальницею».

А що замість «уколів молодості»

За даними Shownieuws, Максима використовує органічний гель, який, як стверджується, має ефект, подібний до ботоксу. Цей продукт вартістю близько 55 євро за 15 мл позиціонується як натуральна альтернатива ін’єкціям.

Реклама

Королева Максима / © Associated Press

Візажистка Мішель Стерн в інтерв’ю журналу Amsterdam Stijl розповіла, що секрет королеви Максими — це, безперечно, її усмішка. «Просто заразлива та приваблива». У цьому вона абсолютно має рацію, але ми не віримо, що лише в цьому секрет сяйливої шкіри королеви. Чи то ранок чи пізній вечір, — королева Максима завжди маэ неймовірний вигляд. Можливо, це частково заслуга її генів, але тепер зіркова візажистка розповідає, що насправді робить Максима, щоб її шкіра сяяла.

Королева Максима / © Associated Press

«Точно не ботокс», — продовжує візажистка. «Їй не подобаються обличчя, схожі на маски, на яких не залишається жодного виразу». Секрет насправді простіший і доступніший, ніж ви можете подумати. «Королева Максима вже багато років використовує Biotulin — органічний гель-ботокс, отриманий із листя шампанського. Тож це повністю органічний гель». Кажуть, що цей гель обожнюють не лише королева Нідерландів, а й Меган Маркл, Кейт Міддлтон, Мадонна та Мішель Обама.

Секрети королівського макіяжу

Свою природну красу королева Максима підкреслює за допомогою макіяжу, часто вона віддає перевагу натуральним відтінкам. Вона використовує тональний крем і консилер, щоб вирівняти тон шкіри, часто обирає чорне або коричневе підведення для очей, сірі або світлі тіні та трохи туші для вій. Також Максима любить легкі персикові або рожеві рум’яна, а під час вибору помади віддає перевагу світлим тонам, наближеним до природного кольору губ. Коли їй необхідно відвідувати вечірні заходи, її макіяж змінюється, оскільки Її Величність додає яскравих відтінків і насиченості, особливо це стосується очей і губ.

Королева Максима / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як змінювалася зовнішність королеви Максими від моменту, коли вона увійшла до нідерландської королівської родини.

Реклама

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images